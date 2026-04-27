Es ist ein bitterer Tag für Autofahrer in und um Stuttgart. Die aktuell erhobenen Daten zeigen mittags Erschreckendes – auch wegen der floppenden „12-Uhr-Regel“.

Wer heute die Preistafeln in der Landeshauptstadt betrachtet, traut seinen Augen kaum. Die Entspannung der letzten Woche ist verflogen – stattdessen jagen sich die Rekorde an den Zapfsäulen. Mit einem durchschnittlichen Preis von fast 2,17 Euro für Super (E5) und knapp 2,28 Euro für Diesel erreicht die Teuerung eine neue Dimension.

Diesel und Super in Stuttgart extrem teuer Der aktuelle Marktcheck im Großraum Stuttgart offenbart ein erschreckendes Bild des heutigen Preisniveaus im Durchschnitt:

Super E10: 2,167 €

Super (E5): 2,228 €

Diesel: 2,281 €

Die teuersten Tankstellen in und um Stuttgart (Stand: 27.4., 12.33 Uhr)

Besonders hart trifft es Pendler im Umland und an großen Ausfallstraßen. Beim Diesel wird es mit fast 2,35 Euro sogar noch teurer.

Besonders hohe Dieselpreise (Auswahl)

TotalEnergies, Ohmstr. 25 (Fellbach) – 2,349 €

TotalEnergies, Nuernberger Str. 9 (Stuttgart-Bad Cannstatt) – 2,349 €

TotalEnergies, Ulmer Str. 206 (Stuttgart-Ost) – 2,349 €

Access, Seerosenstr. 48 (Stuttgart-Vaihingen) – 2,339 €

BFT, Meisenweg 8 (Leinfelden) – 2,339 €

Es ist jederzeit möglich, dass sich die Daten durch Preissenkungen ändern und nicht mehr aktuell sind – etwa, wenn bestimmte Betreiber bemerken, dass sie zu teuer sind. Unten eine Tabelle mit Selbstaktualisierungsfunktion – angezeigt wird immer der teuerste Wert für Super (E5). Indem man die Spalte für eine der drei Kraftstoff-Sorten anklickt, kann man nach günstig und teuer sortieren:

Letzte 2-Euro-Inseln in und um Stuttgart

Trotz der allgemeinen Rekordjagd gibt es im gesamten Datensatz noch Tankstellen, die den Liter E10 unter zwei Euro anbieten – sowohl in Stuttgart Vaihingen als auch in Esslingen-Weil:

SB Tankstelle, Weilstrasse 105 (Esslingen) – 1,999 €

SCHARR-Tankstelle, Handwerkstrasse 35 (Stuttgart-Vaihingen) – 1,999 €

Spritpreisvergleich in Stuttgart

Der heutige Tag zeigt extreme Unterschiede von bis zu 25 Cent pro Liter innerhalb weniger Kilometer. Während man in Vaihingen noch knapp an der Zwei-Euro-Marke kratzt, wird im Norden und Süden Stuttgarts bereits massiv draufgezahlt. Experten raten dazu, vor allem bei Marken-Tankstellen an Hauptstraßen die Augen gut aufzuhalten.

Hinweis: Die Daten basieren auf einer Momentaufnahme der Übermittlung von 12:33 Uhr. Kraftstoffpreise sind hochdynamisch und können sich kurzfristig ändern. Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und gründlich von einem Redakteur überprüft. Die Tabelle ist verbindlich – Angaben im Fließtext ohne Gewähr für jeden Einzelfall. Datenstand: Montag, 27. April 2026, 12.33 Uhr, jedoch mit permanenter Selbstaktualisierung in der Tabelle.