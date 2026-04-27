Es ist ein bitterer Tag für Autofahrer in und um Stuttgart. Die aktuell erhobenen Daten zeigen mittags Erschreckendes – auch wegen der floppenden „12-Uhr-Regel“.
27.04.2026 - 12:51 Uhr
Wer heute die Preistafeln in der Landeshauptstadt betrachtet, traut seinen Augen kaum. Die Entspannung der letzten Woche ist verflogen – stattdessen jagen sich die Rekorde an den Zapfsäulen. Mit einem durchschnittlichen Preis von fast 2,17 Euro für Super (E5) und knapp 2,28 Euro für Diesel erreicht die Teuerung eine neue Dimension.