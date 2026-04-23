Das Interesse an der Remstal Bürgerenergie eG (Rebe) wächst: Nach der Öffnung für neue Mitglieder sind laut dem Vorstand der Genossenschaft Interessenbekundungen in Höhe von mehr als 3,5 Millionen Euro eingegangen. Insgesamt 525 Personen haben signalisiert, sich finanziell beteiligen zu wollen, heißt es in einer Mitteilung. Mehr als die Hälfte der Interessierten stammt demnach aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Weitere kommen unter anderem aus Waiblingen, Korb, Fellbach, Schorndorf, Kernen und Remshalden sowie aus dem übrigen Rems-Murr-Kreis. Auch aus Stuttgart sowie den Landkreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen und Göppingen gibt es Rückmeldungen.

Nach Angaben von Vorstandsmitglied Karl Greißing zeigt sich damit eine starke lokale und regionale Beteiligung an der Genossenschaft. „Dies ist nicht nur für die Finanzierung der ehrgeizigen Projekte wichtig, sondern auch für die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Als Mitglied der Genossenschaft kann man die Energiewende mitgestalten, etwas für den Klimaschutz tun und dazu beitragen, von der Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten wegzukommen.“

Beteiligung ab 500 Euro möglich

Die Mindestbeteiligung an der Genossenschaft liegt bei 500 Euro. „In unserer Genossenschaft ist jeder willkommen, sei es aus Weinstadt, der Region oder darüber hinaus“, sagt Rebe-Vorstandsmitglied Andreas Killmaier. Eine Person kann maximal 200 Anteile zeichnen.

Das Beteiligungsverfahren ist zweistufig angelegt. „In einem ersten Schritt teilt man mit, mit wie vielen Anteilen man sich an unserer Genossenschaft beteiligen will. In einem zweiten Schritt, voraussichtlich ab dem 10. Juli, folgt dann der verbindliche Beitritt zur Genossenschaft und die Einzahlung der Beteiligung. Das ganze Verfahren wird einfach und vollständig digital durchgeführt“, so Killmaier.

Informationsangebote geplant

Interessierte können sich bei mehreren Veranstaltungen über die Genossenschaft und die geplanten Projekte informieren. „So ist die Rebe beim verkaufsoffenen Sonntag in Endersbach am 26. April 2026 mit einem eigenen Stand präsent. Am Freitag, 8. Mai, wird bei einem Ortstermin über die Energiedrehscheibe Weinstadt informiert werden. Am Freitag, 19. Juni, laden die Stadtwerke zu einem weiteren Besichtigungstermin auf den Schönbühl ein“, sagt Thomas Meier, Betriebsleiter der Stadtwerke Weinstadt und ebenfalls im Vorstand der Rebe.

Auf dem Gelände Schönbühl/Ellenrain ist der Bau des größten Solarparks in der Region Stuttgart mit mehr als 20 Megawattpeak Leistung geplant. Durch den Solarpark können 20 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Das entspricht rund 20 Prozent des Strombedarfs der gut 27.000 Einwohner zählenden Stadt Weinstadt. Der Baubeginn wird für Herbst 2026 angestrebt.

Mit Strom aus dem Solarpark soll eine Großwärmepumpe in der sogenannten Energiedrehscheibe Weinstadt betrieben werden. Diese nutzt die Abwärme der Kläranlage und versorgt das Nahwärmenetz der Stadtwerke mit klimafreundlicher Energie. Weitere Bausteine sind Großspeicher für Wärme und Strom sowie Elektrokessel zur Wärmeerzeugung.

Breites Bündnis trägt die Genossenschaft

Die Remstal Bürgerenergie Genossenschaft wird getragen vom Verein Klimabündnis Weinstadt, der Stadt und den Stadtwerken Weinstadt, engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie der Volksbank Stuttgart.