Die Einweihung des neuen Synagogenvorplatzes markiert den Abschluss der Sanierung des Hospitalviertels. Er macht jüdisches Leben in Stuttgart sichtbarer.
Susanne Jakubowski, Koordinatorin des Stuttgarter Rats der Religionen und Mitglied der jüdischen Gemeinde in Stuttgart, hat Tränen in den Augen. Grund war ein Zusammenspiel, besser ein Zusammensingen, das es so noch nicht gegeben hat: Die beiden Chazanim (Kantoren) der Gemeinde, Nathan Goldman und Assaf Levitin, singen gemeinsam vor der Synagoge in der Hospitalstraße – und ein großes Publikum lauscht. Die Besonderheit besteht darin, dass sich hier zwei Vertreter unterschiedlicher religiöser Richtungen zusammengetan haben: der orthodoxe Chazan Stuttgarts und der liberale Chazan der Egalitären Gruppe der jüdischen Gemeinde.