Neuer Vintage-Store in Stuttgart Still Thrifting will „erwachsener und cleaner werden“
Leonie Kunze und Paul Kümmerle haben sich mit Still Thrifting ihren Vintage-Traum erfüllt . Am Samstag, 16. August, ist die Eröffnung des neuen Ladens.
Leonie Kunze und Paul Kümmerle haben sich mit Still Thrifting ihren Vintage-Traum erfüllt . Am Samstag, 16. August, ist die Eröffnung des neuen Ladens.
Mit 26 schon da, wo viele erst hinwollen: Leonie Kunze und Paul Kümmerle führen ihr eigenes Geschäft – mitten in Stuttgart, in Top-Lage. Mit ihrem Vintage-Store „Still Thrifting“ sind sie das, was man erfahrene Geschäftsleute nennen kann, aber nicht mit langweiligem Hemd und Bluse, sondern in und mit Vintage-Klamotten.