Neuer Vintage-Store in Stuttgart: Still Thrifting will „erwachsener und cleaner werden“

Mit 26 schon da, wo viele erst hinwollen: Leonie Kunze und Paul Kümmerle führen ihr eigenes Geschäft – mitten in Stuttgart, in Top-Lage. Mit ihrem Vintage-Store „Still Thrifting“ sind sie das, was man erfahrene Geschäftsleute nennen kann, aber nicht mit langweiligem Hemd und Bluse, sondern in und mit Vintage-Klamotten.

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung, doch im neuen Geschäft in der Breiten Straße, in der Nachbarschaft von „Geschwisterliebe“, ist vieles noch im Aufbau. Die Umkleiden haben noch keine Vorhänge, im Erdgeschoss stehen noch die Malereimer herum, und auch die Kleiderstangen sind noch nicht gefüllt. Die beiden Stuttgarter haben noch eine Menge zu tun, doch das scheint sie nicht zu beunruhigen.

Die beiden scheinen Erfahrungen mit Umzügen zu haben – für sie ist es schon das vierte Mal. „Wir wollten uns neu aufstellen“, sagt Leonie. Neu kommt jetzt hinzu: ein Studio und ein Büro neben der Verkaufsfläche. Künftig sei so eine „effizientere Logistik“ möglich. Aber auch in der Gestaltung wollen sie neue Wege gehen. „Wir wollen cleaner und erwachsener werden“, sagt Paul.

Das Duo ist mit Vintage-Klamotten auch selbst erwachsen geworden. Mit 18 Jahren haben sie ihre ersten Schritte in die Branche gewagt und gebrauchte Kleidung verkauft. Nach und nach seien ein Online-Shop, Events und dann ein Store dazugekommen. Heute haben sie sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die beiden setzen mit ihrem Geschäft stark auf die sozialen Netzwerke, auf TikTok etwa haben die beiden mehr als 195.000 Follower und sind damit wohl das, was man getrost Vintage-Influencer nennen könnte. Aktuell stehen auf den Kanälen vor allem die Eröffnung des neuen Stores am Samstagmittag im Fokus. Um 14 Uhr soll es losgehen – und dabei soll es nicht nur um die Kleidung selbst gehen. Auch einen Kaffee oder einen Drink soll es hier einmal geben, so der Plan von Leonie und Paul.

Vor der Neueröffnung im neuen Laden. Foto: Lichtgut

Die meisten ihrer Kunden sind zwischen 16 und 26 Jahre alt. Sie suchen in ihrem Laden vor allem die Ästhetik der 2000er – aber auch „zeitlose, zurückhaltende Pieces“, wie Paul sagt. Die aktuellen Trends lassen dabei die Preise anziehen. Wer den Hype nicht nachvollziehen kann, wundert sich im Zweifel, warum er für eine alte Hose mehr als 50 Euro ausgeben soll. Paul aber verteidigt die teuren Einzelstücke: „Wir sind preislich fair unterwegs. In den USA würdest du für dieselben Teile deutlich mehr zahlen.“ Vor allem seltene Stücke seien eben gefragt und damit auch im Einkauf teuer. Leonie ergänzt: „Die Qualität von 20 oder 30 Jahre alten Jeans ist oft viel besser als bei Fast-Fashion-Ketten.“

Man könnte natürlich selbst entscheiden, ob man sich das leisten könne oder wolle, aber letztlich müssten eben auch die Kosten für den Shop und Mitarbeiter einkalkuliert werden, gibt Leonie zu denken. „Vieles waschen wir auch vorher“, erzählt sie. Paul wirft aber ein, dass man eine gute Jeans oder Lederjacke eben auf keinen Fall wasche, sondern eher aufpoliere, mal einen Fleck auswasche oder auslüfte. Tipps, die sie auch ihrer Kundschaft geben.

Sofa, Tisch, Kleiderstange – der erste Eindruck aus dem neuen Laden. Foto: Lichtgut

Anfänglich waren die beiden nicht nur Geschäftspartner, sondern auch ein Liebespaar. Und noch heute arbeiten sie eng zusammen. Wie das nach einer Trennung noch möglich ist? „Wir haben viel kommuniziert und wollten diesen Traum eben weiterleben“, sagt Leonie. Paul erklärt, die beiden seien auch heute noch „Partner in Crime“. „Wir sprechen viel miteinander und versuchen, uns gegenseitig zu entlasten, wenn es sehr stressig wird“, erklärt er. Außerdem hätten sie klare Rollen in ihrem Geschäft: Leonie sei vor allem für Management- und Organisationsfragen zuständig, Paul in der Rolle des Verkäufers und des Kreativen.

Dass sie jung gegründet haben, war für beide keine große Sache – viele aus ihren Familien seien selbstständig. Was bei TikTok und im Store hip aussieht, bedeutet aber im Alltag auch: Verantwortung, Kalkulation, Durchhaltevermögen. Ihr Rat an alle, die selbst mit ihrer eigenen Idee erfolgreich werden wollen: „Sucht euch etwas, an dem ihr wirklich Spaß habt – und gebt Gas.“

Still Thrifting, Breite Straße 4, Stuttgart-Mitte, Eröffnung am 16.8., ab 14 Uhr