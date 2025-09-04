Neueröffnung im Milaneo: Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris

Analoge Fotos sind wieder da – und mit ihnen der besondere Akt, in einer Fotobox zu posieren. Im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo hat vor wenigen Tagen ein neuer Hotspot eröffnet: das Atelier Souris. Außen schlicht in Weiß gehalten, innen in kräftiges Lila getaucht, bilden sich kleine Schlangen vor dem Geschäft, das nur wenige Quadratmeter groß ist.

Das Herzstück ist ein Automat der Marke Photoism. Wer hier eintritt, kann nicht nur klassische Fotostreifen mit Freundinnen oder Freunden aufnehmen, sondern sich auch virtuell mit den Stars der koreanischen Popwelt ablichten lassen. „Und auch ein Stuttgart Frame wird noch kommen“, verrät Gründerin Hatti Philipp mit einem Lächeln.

Die 28-Jährige hat einen mutigen Schritt gewagt: Erst vor Kurzem hängte sie ihren Job als Marketingmanagerin an den Nagel, um sich mit ihrem Atelier selbstständig zu machen. „Das ist einfach eine besondere analoge Erinnerung“, sagt sie über den Reiz, in Zeiten von Smartphone-Filtern und Cloud-Speichern ein echtes Foto in den Händen zu halten.

Schlange stehen vor dem Laden. Foto: Krug

Philipp hat sich mit der lokalen K-Pop-Szene vernetzt. Sie arbeitet eng mit jener Gruppe zusammen, die regelmäßig zu sogenannten Random-Dances vor dem Milaneo zusammentrifft – spontane Tanzveranstaltungen, die längst Kultstatus haben. Am Samstag soll es in ihrem Laden dazu auch ein passendes Quiz geben, angekündigt auf Instagram.

Hatti Philipp zeigt die Figuren zum Bemalen. Foto: Krug

Doch das Atelier Souris bietet noch mehr: Neben der Fotobox stehen kleine, weiße Gipsfiguren in den Regalen, die direkt im Laden oder zu Hause mit Acrylfarben bemalt werden können. Besonders beliebt sind die verspielten Labubus, die derzeit im Trend liegen.

Auf die Idee zu dem Geschäft mit den Figuren kam Philipp bei einer Reise nach Vietnam, dem Herkunftsland ihrer Eltern. „Im Urlaub dort habe ich das entdeckt“, erzählt sie. Hatti Philipp verbindet so in ihrem Atelier Souris koreanische Popkultur, kreative Do-it-yourself-Momente und nostalgische Fotokuns.