Neueröffnung im Milaneo Nostalgie, K-Pop und DIY im Atelier Souris
Analoge Fotos feiern längst ihr Comeback: Im Milaneo hat Hatti Philipp mit ihrem neue Atelier Souris einen Ort für K-Pop und DIY-Fans geschaffen.
Analoge Fotos sind wieder da – und mit ihnen der besondere Akt, in einer Fotobox zu posieren. Im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo hat vor wenigen Tagen ein neuer Hotspot eröffnet: das Atelier Souris. Außen schlicht in Weiß gehalten, innen in kräftiges Lila getaucht, bilden sich kleine Schlangen vor dem Geschäft, das nur wenige Quadratmeter groß ist.