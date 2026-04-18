Die frisch gewolften Burger von Smash It! wurden in der Food-Truck-Welt schnell zur Legende. Jetzt hat Delil Evsin sein erstes Restaurant am Cannstatter Wilhelmsplatz eröffnet.
18.04.2026 - 18:44 Uhr
Irgendwie war das natürlich durchaus ein Siegeszug mit Ansage: Unter Burger-Fans hat sich längst herumgesprochen, dass Delil Evsin endlich seinen ersten eigenen Burgerladen eröffnet. Seine Smash-Burger-Kreationen haben sich in der Streetfood-Welt längst mythischen Status erarbeitet. Auch nach Ansicht strenger Burgerpuristen gibt es nach seinen Burgern einfach nicht mehr viel Luft nach oben.