Süßes aus 1001 Nacht gibt es neuerdings in der Fußgängerzone in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Hinter Fadis Teestube steckt kein Unbekannter.
16.11.2025 - 09:00 Uhr
Könnte Gebäck lächeln, dieses würde es tun. Baklava, süße syrische Kuchen und nordafrikanische Kekse liegen so perfekt und begehrenswert in den drei Vitrinen, dass man gar nicht anders kann, als sie alle probieren zu wollen. Kurzer Einschub: Alle auf einmal geht leider auf gar keinen Fall, so gut sie sind. Man sollte es lieber häppchenweise angehen.