Paris erhält ein neues Transportmittel. Câble C1 führt nicht den Berg hoch, sondern tief in die Vororte der französischen Hauptstadt.
12.12.2025 - 15:35 Uhr
Die neueste Pariser Attraktion ist nicht für Touristen gedacht: Câble C1 dient Pendlern im riesigen, zwölf Millionen Menschen zählenden Großraum der französischen Hauptstadt. Die Seilbahn („câble“ bedeutet so viel wie „Seil“) verbindet vier Trabantenstädte im Südosten von Paris, deren Namen wie Limeil-Brévannes auch den Franzosen wenig sagen.