Auf Parmesan-Schaum, mit Portweinzwiebeln Diese Grilled Cheese-Sandwiches in Stuttgart müsst ihr probieren

Käse-Fans aufgepasst! Das Grilled Cheese-Sandwich ist in Stuttgart ein Dauerbrenner und kommt mittlerweile in vielen Variationen daher. Ob mit Salsa zum Reindippen, Portweinzwiebeln on top oder auf Parmesan-Schaum gebettet.