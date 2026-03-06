Neueröffnung in Stuttgart-West Matcha-Erlebnis pur: Neues Café feiert Japans Teekunst
Sendo Matcha eröffnet in Stuttgart-West und bringt frischen Wind in die Matcha-Szene. Was steckt hinter dem neuen Spot und was ist eigentlich Specialty-Matcha?
Specialty Coffee gibt es mittlerweile fast an jeder Ecke in Stuttgart. Aber wer wusste, dass auch Matcha „Specialty“ sein kann?