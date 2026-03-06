 
Neueröffnung in Stuttgart-West Matcha-Erlebnis pur: Neues Café feiert Japans Teekunst

Neueröffnung in Stuttgart-West: Matcha-Erlebnis pur: Neues Café feiert Japans Teekunst
1
Sendo Matcha hat neu in Stuttgart-West eröffnet. Foto: Tanja Simoncev

Sendo Matcha eröffnet in Stuttgart-West und bringt frischen Wind in die Matcha-Szene. Was steckt hinter dem neuen Spot und was ist eigentlich Specialty-Matcha?

Stadtkind: Tanja Simoncev (tan)

Specialty Coffee gibt es mittlerweile fast an jeder Ecke in Stuttgart. Aber wer wusste, dass auch Matcha „Specialty“ sein kann?

 

Bei Sendo Matcha ist das der Fall. Zuletzt hatte Vanessa Weber die Fläche der Gelateria am Marienplatz bespielt, als Pop-up, mit außergewöhnlichen Matcha-Kreationen. Der Bestseller sei der Earl Grey-Matcha, verrät sie uns. „Den Earl-Grey-Sirup mache ich selbst, und es harmoniert einfach gut miteinander.“ Auch besonders: Matcha mit Sojabohnenpulver, mit Sahne aufgeschlagen.

So war es beim Matcha-Pop-up in der Gelateria am Marienplatz. Foto: Tanja Simoncev

Und nebenbei arbeitete die 37-Jährige an einem ganz besonderen Projekt, an der Erfüllung eines Traums: einem eigenen Matcha-Spot. „Uns gibt es erst seit Oktober letzten Jahres. Wir waren auf ein paar Messen, dann beim Wouahou Winterdorf, und so hat sich das am Ende auch mit der Gelateria ergeben.“ Und nun ist er da, der eigene Laden!

Vanessa teilt ihre Matcha-Leidenschaft im neuen Laden

In einem ehemaligen Backshop zwischen Berliner Platz und Atelier am Bollwerk – ein Ort zum „Runterkommen“. Vanessa selbst liebt Matcha und macht Yoga – das würde ihr beides viel Energie geben. „Und die Leidenschaft möchte ich gern teilen.“

Für das Pop-up in der Gelateria hatte man bereits eine Matcha-Bar gebaut, um diese an verschiedenen Orten aufbauen zu können. „Die Bar ist modular, wir sind damit flexibel und können so auch überall hinkommen, um zum Beispiel Workshops zu geben.“

Im neuen Laden ist allgemein viel „handmade“. Wände wurden herausgerissen und die Theke versetzt. Vanessas Familie hat tatkräftig mitgeholfen, um einen Ort zum Wohlfühlen zu schaffen, mit viel Holz und Selbstgemachtem wie etwa der Keramik aus Vietnam.

Viel Holz, selbstgemachte Keramik: Sendo ist ein Ort zum „Runterkommen“. Foto: Tanja Simoncev

„Meine Mama ist extra aus Berlin gekommen, um uns zu unterstützen“, freut sich die Wahl-Stuttgarterin mit vietnamesischen Wurzeln. Mittlerweile wohne man in Bad Cannstatt, „aber eigentlich sind wir aus Berlin.“

Bei Sendo Matcha wird alles frisch zubereitet. Das bedeutet, man braucht ein wenig Geduld beim Warten auf den Coconut-Cloud-Matcha, einen weiteren Bestseller.

Matcha-Genuss: Beratung und authentischer Geschmack im Fokus

Generell wird hier Genuss großgeschrieben. „Die Kund:innen werden von uns beraten. Matcha ist nicht einfach Matcha, genauso wie bei Kaffee. Wir wollen die Menschen mitnehmen in die Welt von Matcha.“ Wichtig ist Vanessa auch, dass der Matcha-Geschmack noch erkennbar ist, auch bei Mixgetränken. Ihren hauseigenen Matcha bezieht sie aus Japan.

„Wir sind eine der ersten Orte, die Matcha als Specialty anbieten. Das hat in Stuttgart bislang gefehlt“, findet Vanessa. „Es ist mein Herzensprojekt und ich will das Produkt verkörpern.“

Sendo Matcha plant Workshops und erweitert Angebot

Aktuell befinde man sich in der Slow-Opening-Phase. Nach und nach werden noch ein paar Dinge ergänzt, um auch der Philosophie von Sendo mehr Raum zu geben. „Und wir wollen zukünftig auch einige Workshops machen und deshalb haben wir auch mehr Platz gebraucht. Es ist also noch viel in Planung, man darf gespannt sein“, so die Besitzerin.

 Sendo Matcha, Hohe Str. 36, Stuttgart-West, Do-So 11-18 Uhr

