Neueröffnungen im Juli: Matcha (Run) trifft auf koreanische Tacos und Paris Vibes

Dem Kessel ist nach dem aufgeheizten Juni und den unzähligen Neueröffnungen erst einmal ein bisschen die Puste ausgegangen. Aber: Am Ende hat die Abkühlung allen gut getan und ein frischer Kopf schadet schließlich nie, oder?!

Koreanische Tacos und französische Fruit Cakes

Seit Juli ist Stuttgart um ein paar richtig freshe, neue Spots reicher, die entdeckt werden wollen – und so viel sei vorweg verraten: Es geht jetzt noch internationaler zur Sache. Koreanische Tacos und französische Fruit Cakes treffen auf farbenfrohe Designs und familienfreundliches Interior.

Klingt nach kunterbuntem Spaß für alle Generationen in diesem Grau in Grau (obwohl: nachmittags gab’s ja immer ein bisschen Sonne und Spoiler: Es soll auch wieder schöner werden!) und definitiv auch nach Bock auf Bleiben.

Na dann, let’s go – das waren die coolsten Neueröffnungen im Juli:

Relish

Kann es zu viele koreanische Restaurants in einer Stadt geben? Ganz klar: Nein! Deshalb ist die Freude bei den Stuttgarter:innen riesig. Endlich noch mehr Bibimbap, Gimbap und festhalten: koreanische Pizza mitten im Kessel. Und Bartek hat’s auch schon getestet.

Relish, Calwer Str. 31, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa 11.30-20.30 Uhr

Koreanische Tacos und Matcha-Run bei Ludo

Ihr denkt, koreanische Pizza ist krass, wie wäre es denn mit koreanischen Tacos? Die gibt’s seit Juli bei Ludo am Feuersee in drei Varianten: Bulgogi Beef, Chicken Teriyaki oder vegetarisch mit Soja-Ersatz. Außerdem hat hier im Juli der erste Matcha-Run stattgefunden – genauer: der Lauf ist am Pragsattel gestartet und am Ende gab’s bei Ludo einen Matcha zum Cool Down.

Ludo, Silberburgstr. 158, Stuttgart-West, Mo-Fr 6-20, Sa 9-15 Uhr

XOXO Matcha

Und es hört nicht auf mit den neuen Spots. Auch die Olgastraße hat Zuwachs oder wenn man so will Nachwuchs bekommen. Denn seit Juli heißt es: Einfach mal eine Pause im Pausa machen – einem neuen und vor allem sehr familienfreundlichen Café im Heusteigviertel, mit Spielecke und kleinem Concept-Store. Eltern lieben diesen Trick. Nach und nach sollen die Öffnungszeiten verlängert werden, für den Anfang wird das Pausa an Donnerstagen bis 18 Uhr geöffnet sein.

Pausa, Olgastr. 136, Stuttgart-Süd, Di+Mi 10-15, Do 10-18, Fr+Sa 9-18 Uhr

Bread Club

Die Bäckerei Schrade, bekannt aus Möhringen, Degerloch oder Sonnenberg, hat ihr Filialnetz in Richtung Stuttgart City erweitert. Ab sofort betreibt das Familienunternehmen einen temporären Pop-up-Store (Ex-Hochland) in der Kirchstraße, direkt neben der Stiftskirche. Beim „Bread Club“ werden Bio-Sauerteigbrote, Grillbaguettes und Kleingebäck wie Brezeln und Kardamom-Buns angeboten. Und natürlich gibt’s auch leckeren Specialty Coffee on top.

Pop-up-Store Bread Club – Bäckerei Schrade, Kirchstr. 10, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 9.30-18, Sa 8-17 Uhr (Änderungen vorbehalten)

Fruit Cakes bei Kevin Kugel

Und jetzt: ab nach Paris! Äh, ne, doch nicht – oder zumindest nur kulinarisch. Denn für die beliebten Fruit Cakes, die durch Cedric Grolet zum gehypten Dessert wurden und auf Social Media viral gingen, müssen wir lediglich eine S-Bahn-Fahrt (wenn sie denn fährt, Späßle) in Kauf nehmen, um sie bei Kevin Kugel in Sindelfingen zu probieren. Die Törtchen kommen als Apfel und Pfirsich daher und schmecken knackig, frisch und überhaupt nicht künstlich.

Kevin Kugel Chocolatier, Böblinger Str. 6, Sindelfingen, Mo-Fr 9-18, Sa 9-14 Uhr

La Brasserie

Und wir bleiben in Paris, ja, kulinarisch. La Brasserie kredenzt Steak Frites, oui oui. Ganz genau, die Rede ist von dem berühmten Entrecote mit der noch berühmteren, grünen Soße. Bei La Brasserie gibt es jedoch nicht nur dieses eine Gericht auf der Karte, sondern eine kleine, aber feine Auswahl an französischen Klassikern.

La Brasserie (Steigenberger Graf Zeppelin), Arnulf-Klett-Pl. 7, Stuttgart-Mitte, Di-Sa 17.30-22 Uhr

Pfffestival

Endlich wird die Stadt wieder bunter. Seit 29. Juli (bis 31. August) geht das „PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ in die vierte Runde und bringt großformatige Murals in fünf Stadtteile. Nach jedem fertigen Wandbild gibt’s ein kleines „PFFFestle“ – mit Drinks, Musik und der Gelegenheit, mit den Artists direkt ins Gespräch zu kommen. Die genauen Termine finden Interessierte über Instagram und auf der Website. Aktuell (bis 10.8.) gestaltet IOTA die Fassade an der Wallensteinstr. 33.