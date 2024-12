Der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart bietet ab sofort die Möglichkeit, Spannendes und Wissenswertes zu den 1200 Tier- und 8500 Pflanzenarten des zoologisch-botanischen Gartens aus erster Hand zu erfahren. Wie Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann erklärt, stehen zu festgelegten Zeiten Mitarbeitende aus der Tierpflege, der Gärtnerei und der Parkpflege zur Verfügung und beantworten alle Fragen rund um ihre Schützlinge. Schon seit vielen Jahren gibt es in der Wilhelma kommentierte Fütterungen, unter anderem bei den Seelöwen oder bei den Menschenaffen sowie unkommentierte Fütterungen, wie beispielsweise bei den Pinguinen.

Gespräche in der Terra Australis und am Asiatischen Bauernhof

Beides wird mittlerweile mit den Wilhelma-Talks kombiniert. In der Terra Australis, am Asiatischen Bauernhof oder in der Afrikanischen Huftieranlage wird im Rahmen der Wilhelma-Talks zwar nicht gefüttert, aber auch hier gibt es die Möglichkeit, mit Pflegern zu sprechen. Auch die Pflanzenwelt in den Gewächshäusern sowie die mächtigen Mammutbäume und üppigen Stauden in den Parkanlagen der Wilhelma bieten Gesprächsstoff. Hier warten Gärtnerinnen und Gärtner darauf, Einblick in die botanischen Geheimnisse zu geben. Direktor Thomas Kölpin ist zuversichtlich, dass das neue Angebot gut angenommen wird, um die zoologischen und botanischen Schätze der Wilhelma zu entdecken. „Über die Menschen, die die Tiere und Pflanzen der Wilhelma pflegen, möchten wir den Besuchenden diese faszinierende Vielfalt noch näher bringen“, sagt Kölpin. Eine detaillierte Übersicht über das Angebot gibt es auf der Homepage unter www.wilhelma.de. Die neue Wilhelma-App enthält eine Alarmfunktion, mit der man sich während des Besuchs an die Wilhelma-Talks und Fütterungszeiten erinnern lassen kann. Wer nicht digital unterwegs ist, kann den Wilhelma-Faltplan nutzen, der am Parkeingang kostenlos zum Mitnehmen ausliegt.