 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West

Neues Café „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West

Neues Café: „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West
1
Jona Acker und Mila Liss haben schon mal heimlich die Türen geöffnet. Am Samstag wird großes Opening gefeiert. Foto: Lichtgut/Philip Malmann

Alles Runde macht glücklich: Mila Liss und Jona Acker eröffnen nun ihren Bagel-Laden Jomi im Stuttgarter Westen. Am Samstag ist große Eröffnung.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Ein bisschen New-York-Feeling für den Stuttgarter Westen: Mila Liss (29) und Jona Acker (32) feiern am Samstag, 22. November, die große Eröffnung: Jomi heißt ihr Laden – ein Name, der ihre beiden Vornamen vereint. Und das Konzept könnte nicht simpler sein: Es gibt Bagels.

 

Mila Liss, Köchin und Konditormeisterin, und Jona Acker, Koch, haben beide ihre Wurzeln in der Spitzengastronomie und ihre Heimat ist Stuttgart. Kennengelernt haben sie sich während der Ausbildung in der Berufsschule – und seitdem geht’s gemeinsam durch alle Höhen und Tiefen der Gastronomiewelt.

Vom Sternerestaurant zum Streetfood in Stuttgart

Mila Liss machte ihre Ausbildung zur Köchin im Erbprinz in Ettlingen. Ihre Reise führte sie von Baden-Württemberg über Österreich und Berlin bis in die Schweiz, wo sie beim gefeierten Gerd Reber (16 Gault-Millau-Punkte) im Waldhotel Arosa arbeiteten. Und natürlich: Skifahren, Saisonarbeit, Pandemie, Kindergartenküche – das volle Programm.

Bagels, Kuchen und gute Zeiten verspricht die Tüte. Foto: Lichtgut/Philip Malmann

„Wir wollten eigentlich ein Restaurant eröffnen“, sagt Jona. „Aber gutes Personal zu finden, ist heutzutage schwer.“ Also suchten sie nach einer Idee, die ihren handwerklichen Anspruch mit der Realität des Gastronomiealltags vereint – und fanden sie in Bagels.

Die Liebe zum Handwerk aus der Schweiz mit nach Stuttgart gebracht

Die Liebe zum Bagel entstand in der Schweiz, wo es die Backwerke mit Loch in der Mitte zum Frühstück gab. „Ich backe schon immer gern – bei uns in der Familie wird Brot noch selbst gemacht, das liegt mir irgendwie im Blut“, sagt Jona Acker. Im Jomi wird deshalb kein x-beliebiges Brötchen mit Loch verkauft, sondern echtes Handwerk: hergestellt werden die Bagels aus Sauerteig, alle werden von Hand geformt.

Hergestellt werden die Bagels aus Sauerteig, alle werden von Hand geformt. Foto: Lichtgut/Philip Malmann

Und da Mila und Jona aus der Profiküche kommen, bleibt’s nicht beim Teig: Das Fleisch für das Pastrami wird zehn Tage gepökelt und 16 Stunden geräuchert. Der Lachs wird hausgebeizt. Der vegane Frischkäse besteht aus regionalen Sonnenblumenkernen. Und das Gemüse wird selbst eingelegt. „Wir wollten Streetfood machen, das ehrlich ist“, sagt Mila. „Schnell, handgemacht, regional – aber mit dem Qualitätsanspruch, den wir aus der Profiküche kennen.“

Sechs Sorten sind bei Jomi in Stuttgart-West im Repertoire

Bei Jomi gibt es erstmal sechs Bagel-Varianten: Von klassisch mit Frischkäse bis zu Pastrami, Lachs oder einer veganen Variante. Wer es simpler mag, bekommt Bagels auch pur zum Mitnehmen (2 Euro das Stück). Belegte Bagels kosten zwischen 9 und 13 Euro – je nach Füllung und Aufwand. „Wir wollen, dass man für sein Geld auch wirklich was bekommt“, erklärt Jona. „Nicht nur mehr Brot als Belag.“

Unsere Empfehlung für Sie

Aus Jones Donuts wird Bagel House: Bagels und Brunch statt veganen Donuts im Stuttgarter Westen

Aus Jones Donuts wird Bagel House Bagels und Brunch statt veganen Donuts im Stuttgarter Westen

Jonathan Mageot verabschiedet sich von seinem veganen Donut-Konzept und eröffnet in Stuttgart-West ein Frühstückslokal. Hier dreht sich alles um Bagels, Pancakes und Eierspeisen.

Und sonntags? Da gibt’s Bagel Benedict – mit hausgemachter Hollandaise, pochiertem Ei und selbst gebeiztem Lachs. Das Jomi ist klein, charmant und auch sehr hübsch. Für die Innenarchitektur zeichnet Cyrus Ghanai verantwortlich. Drinnen gibt es 16 Sitzplätze, neben Bagels gibt es Kaffee von einer Rösterei im Schwarzwald und auch Kuchen. Draußen: fünf Tische und etwas Kunst an der Wand. Die Fläche wird regelmäßig von lokalen Künstlerinnen und Künstler gestaltet. Den Anfang macht Mariano Fernández. Ein Künstler aus dem Stuttgarter Westen.

Das Deli

Jomi
Reinsburgstraße, Stuttgart-West, Mi–Sa: 11 bis 19, So 10–13 Uhr; Instagram: @jomi deli

Weitere Themen

Neues Café: „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West

Neues Café „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West

Alles Runde macht glücklich: Mila Liss und Jona Acker eröffnen nun ihren Bagel-Laden Jomi im Stuttgarter Westen. Am Samstag ist große Eröffnung.
Von Anja Wasserbäch
Im Wald, drinnen, in der Mühle: Zehn besondere Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart

Im Wald, drinnen, in der Mühle Zehn besondere Weihnachtsmärkte in der Region Stuttgart

Wer keine Lust auf Menschenmassen oder Weihnachtsmarkt-Einheitsbrei hat, für den gibt es Alternativen – auch in der Region Stuttgart. Einige Tipps.
Von Michael Bosch
Straßenbau in Stuttgart: Infoabend für Anwohner der Dauerbaustelle in der Kappelbergstraße

Straßenbau in Stuttgart Infoabend für Anwohner der Dauerbaustelle in der Kappelbergstraße

Wegen Kanalarbeiten wird die Hauptverbindung zwischen Untertürkheim und Fellbach für den Verkehr gesperrt – für mehr als zwei Jahre.
Von Alexander Müller
Verkehr in Stuttgart: Wann kommt der Lückenschluss im Neckartal?

Verkehr in Stuttgart Wann kommt der Lückenschluss im Neckartal?

Ein Kreisverkehr am Hedelfinger Platz und zwei neue Anschlüsse an die B10 sollen die Oberen Neckarvororte vom Verkehr entlasten. Zudem soll das Radwegenetz fortgeführt werden.
Von Alexander Müller
Gemeinnützigkeit in Stuttgart: Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt

Gemeinnützigkeit in Stuttgart Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt

Der AfD-Fraktion im Gemeinderat sind manche Vereine in Stuttgart zu „woke“. Dürfen sich Ehrenamtliche noch politisch äußern, oder müssen sie um die Gemeinnützigkeit bangen?
Von Erdem Gökalp
Waffen- und Messerverbot im ÖPNV: Messer dabei? Die Polizei schaut am Charlottenplatz genau hin

Waffen- und Messerverbot im ÖPNV Messer dabei? Die Polizei schaut am Charlottenplatz genau hin

Seit Juni gilt auch im ÖPNV ein Messer- und Waffenverbot. Mit einer Schwerpunktkontrolle überprüft die Polizei, ob es eingehalten wird.
Von Christine Bilger
Avantgarde-Mode aus Stuttgart: Warum eine Jacke 554 Euro kostete – und Pal Offner jetzt trotzdem schließen muss

Avantgarde-Mode aus Stuttgart Warum eine Jacke 554 Euro kostete – und Pal Offner jetzt trotzdem schließen muss

Ausverkauf: Das kleine, exklusive Stuttgarter Modelabel Pal Offner macht nach elf Jahren dicht. Die Gründerinnen rechnen vor, warum sich das Geschäft in der Nische nicht mehr rechnet.
Von Imelda Flaig
Tests für Viertklässler: Wie ist Kompass 4 gelaufen? – Das sagen Kinder und Lehrkräfte

Tests für Viertklässler Wie ist Kompass 4 gelaufen? – Das sagen Kinder und Lehrkräfte

Nach der verpatzten Premiere musste das Ministerium nachbessern. Wir haben Lehrkräfte aus Stuttgart um eine Einschätzung gebeten, ob die Kompass-4-Tests diesmal angemessen waren.
Von Alexandra Kratz
Wochenendtipps für Stuttgart: Elektro Festival, Keramikmarkt und FETT-Ausstellung

Wochenendtipps für Stuttgart Elektro Festival, Keramikmarkt und FETT-Ausstellung

Wie wäre es mit Geheimkonzert dieses Wochenende? Oder lieber ganz entspannt über den Keramikmarkt oder durch die Ausstellung schlendern? Wir verraten euch, wo was geht.
Von Sandra Belschner
Haushalt in Stuttgart: Fettes Auto = künftig fette Anwohnerparkgebühr?

Haushalt in Stuttgart Fettes Auto = künftig fette Anwohnerparkgebühr?

Der Gemeinderat muss im Etat 2026/2027 eine Lücke von rund 400 Millionen Euro schließen. Dazu gibt es Sparvorschläge, aber auch Ideen für Steuer- und Gebührenerhöhungen.
Von Konstantin Schwarz
Weitere Artikel zu Stuttgart Deli Kulinarik Genuss
 
 