Neues Café „Streetfood machen, das ehrlich ist“ – Sauerteig-Bagels für Stuttgart-West
Alles Runde macht glücklich: Mila Liss und Jona Acker eröffnen nun ihren Bagel-Laden Jomi im Stuttgarter Westen. Am Samstag ist große Eröffnung.
Ein bisschen New-York-Feeling für den Stuttgarter Westen: Mila Liss (29) und Jona Acker (32) feiern am Samstag, 22. November, die große Eröffnung: Jomi heißt ihr Laden – ein Name, der ihre beiden Vornamen vereint. Und das Konzept könnte nicht simpler sein: Es gibt Bagels.