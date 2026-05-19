Die Kreissparkasse Böblingen bringt ein neues Festival aufs Flugfeld. Hauptkünstler beim Auftakt am 24. Juli ist Songpoet Tim Bendzko. Aber auch der Support ist stark besetzt.
19.05.2026 - 17:22 Uhr
Finanzen sind das Hauptgeschäft der Kreissparkasse Böblingen, daneben tut sich das Kreditinstitut aber auch immer wieder als Förderer und Veranstalter im Kulturbereich hervor – sei es zum Beispiel als Sponsor beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ oder bei Musikreihen wie dem Pianistenfestival und der Jazztime. In diesem Jahr startet die Bank etwas völlig Neues: ein Musikfestival auf dem Flugfeld.