Die Kreissparkasse Böblingen bringt ein neues Festival aufs Flugfeld. Hauptkünstler beim Auftakt am 24. Juli ist Songpoet Tim Bendzko. Aber auch der Support ist stark besetzt.

Finanzen sind das Hauptgeschäft der Kreissparkasse Böblingen, daneben tut sich das Kreditinstitut aber auch immer wieder als Förderer und Veranstalter im Kulturbereich hervor – sei es zum Beispiel als Sponsor beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ oder bei Musikreihen wie dem Pianistenfestival und der Jazztime. In diesem Jahr startet die Bank etwas völlig Neues: ein Musikfestival auf dem Flugfeld.

Am Freitag, 24. Juli, soll das „KSK BB Festival“ erstmals auf dem Festplatz vor der „Motorworld“stattfinden. Der Headliner ist einer der größten Namen der deutschen Singer-Songwriter-Szene: Tim Bendzko. Seit seinem Debüt-Hit „Nur noch kurz die Welt retten“ ist er regelmäßig auf den Spitzenplätzen der deutschsprachigen Charts vertreten. Bendzko hat zahlreiche Musikpreise gewonnen, darunter den MTV Europe Music Award 2012 und den Echo im Jahr 2014.

Seiner Teilnahme bei der Casting-Show X-Faktor und den sozialen Medien verdankt Support-Act Tom Twers seine Bekanntheit. Der deutsche Sänger veröffentlicht seine Musik als unabhängiger Künstler im Netz. Vor einem Jahr erschien sein erstes Album „Ein Ja reicht“, mit dem er Platz 3 der deutschen Albumcharts erreichte.

Tom Twers Foto: Tabby Kochen

Als Lokalheldin ergänzt die in Böblingen aufgewachsene Sängerin Jules das Vorprogramm. Jule Borchhardt, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, hat mit ihren 24 Jahren schon eine beeindruckende Entwicklung gemacht – als junges Mädchen mit Gitarre und schöner Stimme beim ersten Böblinger Straßenkunstfestival vor mittlerweile elf Jahren über die feste Besetzung als Frontfrau der regionalen Percussion-Band Skin of Clazz bis hin zum gefeierten Solo-Auftritt als Support für Lenny Kravitz bei den Stuttgarter Jazz Open 2024.

Beeindruckende Karriere: Sängerin Jules Foto: Jannik Kaluza

„Die Förderung von Musik und Kultur in unserem Landkreis Böblingen liegt uns schon immer sehr am Herzen“, sagt Kreissparkassenvorstandschef Michael Fritz. Mit diesem Festival in zentraler Lage auf dem Flugfeld wolle man jetzt vor allem etwas für eine jüngere Zielgruppe anbieten.

Das Festival wird von 16 bis 22 Uhr stattfinden und soll neben den Music-Acts auch ein vielfältiges Essens- und Getränkeangebot bieten. Kunden der Kreissparkasse erhalten die Tickets zum ermäßigten Preis von 25 Euro. Der reguläre Eintrittspreis beträgt 45 Euro. Tickets sind ab sofort unter www.kskbb-festival.de erhältlich.