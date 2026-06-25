Es ist der erste Aufschlag der neuen Schräglage-Eventagentur Comuno und gleich ein großer: Am 31. Juli veranstaltet sie das Comuno Festival auf Fridas Pier. Headliner: niemand Geringeres als Kitschkrieg. Das Berliner Produzententeam, das mit seinem Song „Gut genug“ gemeinsam mit Shirin David und Blumengarten derzeit unangefochten die deutschen Charts anführt und in den Sozialen Medien weltweit hoch und runter gespielt wird, ist in aller Munde. Ende Mai hat das Duo sein zweites Studioalbum „Kitschkrieg Zwei“ veröffentlicht. Beste Zeit, um ein Festival mit ihnen anzukündigen. Vor allem, wenn es die einzige Gelegenheit in diesem Jahr ist, Kitschkrieg live in Stuttgart zu erleben.