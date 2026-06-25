Es ist der erste Aufschlag der neuen Schräglage-Eventagentur Comuno und gleich ein großer: Am 31. Juli veranstaltet sie das Comuno Festival auf Fridas Pier. Headliner: niemand Geringeres als Kitschkrieg. Das Berliner Produzententeam, das mit seinem Song „Gut genug“ gemeinsam mit Shirin David und Blumengarten derzeit unangefochten die deutschen Charts anführt und in den Sozialen Medien weltweit hoch und runter gespielt wird, ist in aller Munde. Ende Mai hat das Duo sein zweites Studioalbum „Kitschkrieg Zwei“ veröffentlicht. Beste Zeit, um ein Festival mit ihnen anzukündigen. Vor allem, wenn es die einzige Gelegenheit in diesem Jahr ist, Kitschkrieg live in Stuttgart zu erleben.

Warum die Festival-Zusage erst fünf Wochen vor Start kommt Für ein Event dieses Kalibers kommt die Info, knapp fünf Wochen vor dem großen Tag, aber recht spät. „Wir haben erst gestern frisch die Zusage bekommen“, erklärt Christopher Warstat von Comuno. Wegen des aktuell großen Hypes um das Berliner Duo habe sich die Zusage etwas verzögert, doch prinzipiell mache er sich bezüglich der Umsetzung des Festivals in kürzester Zeit keine Sorgen. „Wir haben als Schräglage ja viel Erfahrung und ein gutes Netzwerk auf dem Gebiet.“

Und auch er selbst hat vor seiner Arbeit für Comuno und die Schräglage bereits beim Programm des Stuttgarter HipHop-Clubs Freund und Kupferstecher, den er gemeinsam mit Felix Klenk 2014 eröffnet und 2022 geschlossen hat, ein unbestreitbar goldenes Händchen für besondere musikalische Acts bewiesen. Rin, Yung Hurn, Mike Skinner, Kid Simius, you name it. Man kann seine Augen also in der Tat gespannt Richtung Schräglage-Socials richten, welche Acts Warstat für den 31. Juli noch aus dem Hut zaubern wird. „Es werden viele lokale Künstlerinnen und Künstler vertreten sein“, verrät er, „und wahrscheinlich auch noch jemand von außerhalb.“ In den kommenden ein bis zwei Wochen werden weitere Zusagen dingfest und bekannt gemacht.

Kitschkrieg-Sound und lokale Acts

„Für einen freien Slot auf der Hauptbühne wird man sich ab nächster Woche auch bewerben können“, sagt Warstat und richtet seinen Aufruf an DJs sowie Live-Acts. Musikalisch orientiert sich das Programm des Comuno Festivals am Kitschkrieg-Sound zwischen Pop, Electronica und HipHop. Die zweite kleinere Bühne, Boat Stage genannt, wird auf dem Oberdeck des Clubkahns aufgebaut und von Andre Michel und seiner Plattform und Eventreihe Art Soul kuratiert. Von dort aus kann man im Anschluss an den Tages-Part des neuen Festivals zur Aftershow-Party ins Innere des Clubschiffs gehen, wo dann bis morgens weitergefeiert wird.

Ticket-Kategorien und Preise für das Comuno Festival

Geplant wird mit 1.200 Besucherinnen und Besuchern. Für das Berliner Duo, das für gewöhnlich vor Zehntausenden spielt, also fast eine Art Clubkonzert.

Es ist der Sommerhit schlichthin: „Gut genug“ von Shirin David (li.), Rayan von Blumengarten (Mi.) und Kitschkrieg (re.) serviert positive Vibes und landet dank des eingängigen Beats sogar in nicht-deutschsprachigen Ländern in den Charts. Foto: Handout/ Berlin /Kitschkrieg/dpa

Tickets gibt es in drei unterschiedlichen Kategorien:

Day Ticket fürs Open Air, gültig bis 23 Uhr, 49 Euro

Day & Night Ticket fürs Open Air und Aftershowparty im Unterdeck, ganztags gültig, 65 Euro

VIP Ticket für Open Air, Aftershowparty, VIP Bereich und Fast Lane beim Einlass, ganztags gültig, 90 Euro

Je nachdem, wie das Interesse sich entwickelt, wird später noch eine vierte Ticketkategorie nur für die Aftershowparty freigeschaltet werden.

Im September gehen die Berliner mit ihrem neuen Album und Blumengarten sowie 255 als Support auf kleine Deutschlandtour und machen in Köln, Berlin, München und Hamburg Halt. In der Region Stuttgart ist das Comuno Festival also die einzige Gelegenheit in diesem Jahr Kitschkrieg live zu erleben.