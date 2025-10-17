Nach drei Jahren Bauzeit und 25 Millionen Euro öffnet das Haus des Tourismus. Was Gäste erwartet und warum der OB von einem „Ort der unbegrenzten Möglichkeiten“ spricht.
Wer Armin Dellnitz bei der Eröffnungsfeier begegnete, konnte in seinem Gesicht deutlich die Freude und Erleichterung über das anstehende Ereignis sehen. Die offizielle Einweihung des Haus des Tourismus stand an. Der Chef der Stuttgart-Marketing GmbH musste einen langen Atem beweisen, um das ehemalige Modehaus Breitling am Marktplatz zu einem sehenswerten Treffpunkt, „als Bühne, Inspirations- und Wohlfühlort sowie Anlaufstelle für Gäste, Einheimische und Businesspublikum“ umbauen zu lassen. Das 25-Millionen-Euro teure Projekt hatte Dellnitz in den vergangenen drei Jahren die eine oder andere schlaflose Nacht beschert. Doch das ist nun Schnee von gestern.