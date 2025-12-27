Wird die Welt im nächsten Jahr ruhiger, gar friedlicher? Davon gehen Experten nicht aus. Kriege und Konflikte in der Ukraine, in Gaza und Sudan werden weiterhin Zehntausende Todesopfer fordern.
Schlechte Nachrichten zum Jahresende: Forschungsinstitute weltweit prognostizieren auch für 2026 ein unruhiges Jahr: „Eine hohe Zahl an Konflikten ist die neue Normalität“, schreibt ACLED, eine nichtstaatliche Organisation mit Sitz in den USA, die Daten zu Konflikten weltweit sammelt und auswertet, in ihrem Ausblick auf das neue Jahr.