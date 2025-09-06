 
Neues Klassik-Album: Abenteuer, Witz und der Atem des Akkordeons
Das Musiker-Paar Florian und Anne-Maria Hölscher glänzt mit Klaviersonaten von Haydn auf CD.

Haydns Klaviersonaten am modernen Flügel: Heute ist das Klassik-Alltag. Dabei hatte Haydn bei seinen Stücken für Tasteninstrumente einen ganz anderen Klang im Sinn, nämlich den des Cembalos, des Clavichords, vor allem aber den des damals gerade boomenden Hammerklaviers. Streng genommen sind Aufführungen auf dem Konzertflügel also Transkriptionen, und wenn das so ist, warum wagt man dann nicht auch mehr? Anne-Maria und Florian Hölscher, ein auf Tasten musizierendes Stuttgarter Ehepaar – sie spielt Akkordeon, er entlockt als Frontmann des Ensembles Ascolta dem Flügel mit Vorliebe hochkomplexe Neue Musik – stellen auf einer Doppel-CD Haydn-Sonaten in zwei Klang-Gewändern nebeneinander. Hier Musik des 18. Jahrhunderts, dort Instrumente des 20., hier der Bösendorfer, dort das Schifferklavier. Verziert wird mit Kunst und historischem Wissen.

 

Florian Hölscher spielt seine Sonaten sehr pointiert, im Anschlag oft fast „hammerklavierartig“ trocken. Interessant bei den Darbietungen auf dem Akkordeon sind vor allem die Beleuchtungswechsel, die mit den ungewohnten Klangfarben einhergehen. Sie machen neugierig und nehmen uns mit auf eine Abenteuerreise für Ohren, bei der die „Quetschkommode“ nicht nur für überraschende Akzente und Kontraste sorgt, sondern auch mal ihre gesanglichen Qualitäten ausspielt. Schließlich arbeitet sie mit Luft, ist also irgendwie auch ein Blasinstrument. Und wenn im Bass mal ein Ton richtig schön wummernd tremoliert, dann beantwortet das sogar die Frage, womit der Überraschungs-Komponist Haydn uns wohl heute noch staunen machen könnte.

