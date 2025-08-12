Neues Lokal in S-Vaihingen: Ob klassisch oder vegan: Die Pho im Pho Nho 68 überzeugt

Essen und Trinken unterliegen – wie die Mode – ja immer Trends. Seit einiger Zeit sind in Stuttgart vietnamesische Lokale im Kommen. Eine Dichte wie in Berlin gibt’s zwar längst nicht, aber in Vaihingen haben mittlerweile mit dem Pho Nho 68 drei Vietnamesen eröffnet.

Wie der Restaurant-Name schon vermuten lässt, servieren Long Vu und ihre Familie seit Anfang des Jahres in der Katzenbachstraße Pho – die traditionelle Reisbandnudelsuppe gilt als Vietnams Nationalgericht. Auf der Karte stehen aber viele weitere Speisen, mit Sushi und Tom-Kha-gai-Suppe auch Klassiker aus anderen Ländern sowie Bowls.

Pho wird in der Familie in dritter Generation serviert

Ein Mix, auf den so manches asiatische Lokal setzt, und der bei den Gästen ankommt. Womit sich das Pho Nho 68 abhebt: Es gibt eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. Zudem schmecken Soßen und Dips hausgemacht. Überhaupt wird auf Qualität geachtet, schließlich gilt es, die Familienehre zu verteidigen. Bereits die Großmutter von Long Vu hat einst in ihrem Lokal in Vietnam Pho gekocht.

Im Pho Nho 68 sind die Schalen mit Reisbandnudelsuppe üppig gefüllt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Heute ist dafür ihr Mann Thang Nguyen zuständig, der sein Restaurant in Berlin aufgegeben hat und nun in Vaihingen am Herd steht. Dort setzt er schon morgens die Brühen für seine wohlriechenden, aromatischen Pho-Varianten an. Etwa für Pho Nho Spezial (16,50 Euro) mit mariniertem Rindfleisch. Der freundliche und flinke Service bringt eine üppige, dampfende Schale Suppe an den Tisch, in der neben Reisbandnudeln Chilis, Ingwer, Koriander und Minze schwimmen sowie eine ordentliche Portion wunderbar zarte Rindfleischscheiben.

Genauso überzeugend: Bun Ga Xao Sa Ot (13,50 Euro), sprich lauwarme Reisnudeln, auf denen Hühnerfleisch, Salat, Karotten, Kräuter, Röstzwiebeln und Erdnüsse thronen. Vorweg schmecken auch die Sommerrollen (5 Euro) mit Hoisin-Soße, leicht süßlich und mit Knoblauchnote, sowie die Tempura Sake Rolls, kross gebraten und mit Lachs sowie Avocado gefüllt. Auch vegane Gerichte sind empfehlenswert, etwa Vit Chay Mat Ong mit knuspriger Seiten-Ente und Gemüse (16,90 Euro) oder die Buddha Bowl mit Tofu-Taschen (12,50 Euro) vom wöchentlich wechselnden Mittagstisch, zu dem es als Vorspeise stets Salat, Seetangsalat oder vegane Mini-Frühlingsrollen gibt. Der Cocktail Pho Nho Mule (8,50 Euro) hingegen hätte mehr Wodka vertragen.

Die 68 gilt als Glückszahl

Das rustikale Ambiente erinnert an den Vorvorgänger, das Wilhelmseck, wurde aber mit asiatisch anmutender Deko aufgehübscht. Bleibt noch zu klären, was es mit der 68 im Namen auf sich hat: Sie gilt in Vietnam als Glückszahl – und in der Tat, das Lokal hat sich für Long Vu und auch für ihre Gäste schon jetzt als Glücksgriff erwiesen.

Info

Adresse

Pho Nho 68, Katzenbachstraße 22, Stuttgart-Vaihingen, Telefon 46 97 97 07, pho-nho-68.de.

Öffnungszeiten

Mo bis Fr von 11.30 bis 14.30 und von 17.30 bis 22 Uhr, Sa von 17 bis 22 Uhr, So und feiertags von 11.30 bis 15 und 17 bis 22 Uhr.

Extra

Das Pho Nho 68 ist nicht barrierefrei und hat keinen Außenbereich. Dieser ist laut Long Vu aber geplant. Parken kann man entlang der Straße. Oder man fährt öffentlich: etwa mit der U 14 bis Fauststraße und von dort zu Fuß weiter. Vorsicht: derzeit ist nur Barzahlung möglich.

Bewertung



Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern