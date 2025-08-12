Neues Lokal in S-Vaihingen Ob klassisch oder vegan: Die Pho im Pho Nho 68 überzeugt
Stuttgart-Vaihingen mausert sich zur Hochburg der asiatischen Küche. Mit dem Pho Nho 68 hat bereits das dritte vietnamesische Restaurant eröffnet.
Essen und Trinken unterliegen – wie die Mode – ja immer Trends. Seit einiger Zeit sind in Stuttgart vietnamesische Lokale im Kommen. Eine Dichte wie in Berlin gibt’s zwar längst nicht, aber in Vaihingen haben mittlerweile mit dem Pho Nho 68 drei Vietnamesen eröffnet.