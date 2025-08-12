 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Genuss & Leben
  4. Essen & Trinken

  6. Ob klassisch oder vegan: Die Pho im Pho Nho 68 überzeugt

Neues Lokal in S-Vaihingen Ob klassisch oder vegan: Die Pho im Pho Nho 68 überzeugt

Neues Lokal in S-Vaihingen: Ob klassisch oder vegan: Die Pho im Pho Nho 68 überzeugt
8
Long Vu in ihrem Restaurant Pho Nho 68 in Stuttgart-Vaihingen Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart-Vaihingen mausert sich zur Hochburg der asiatischen Küche. Mit dem Pho Nho 68 hat bereits das dritte vietnamesische Restaurant eröffnet.

Essen und Trinken unterliegen – wie die Mode – ja immer Trends. Seit einiger Zeit sind in Stuttgart vietnamesische Lokale im Kommen. Eine Dichte wie in Berlin gibt’s zwar längst nicht, aber in Vaihingen haben mittlerweile mit dem Pho Nho 68 drei Vietnamesen eröffnet.

 

Wie der Restaurant-Name schon vermuten lässt, servieren Long Vu und ihre Familie seit Anfang des Jahres in der Katzenbachstraße Pho – die traditionelle Reisbandnudelsuppe gilt als Vietnams Nationalgericht. Auf der Karte stehen aber viele weitere Speisen, mit Sushi und Tom-Kha-gai-Suppe auch Klassiker aus anderen Ländern sowie Bowls.

Pho wird in der Familie in dritter Generation serviert

Ein Mix, auf den so manches asiatische Lokal setzt, und der bei den Gästen ankommt. Womit sich das Pho Nho 68 abhebt: Es gibt eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten. Zudem schmecken Soßen und Dips hausgemacht. Überhaupt wird auf Qualität geachtet, schließlich gilt es, die Familienehre zu verteidigen. Bereits die Großmutter von Long Vu hat einst in ihrem Lokal in Vietnam Pho gekocht.

Im Pho Nho 68 sind die Schalen mit Reisbandnudelsuppe üppig gefüllt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Heute ist dafür ihr Mann Thang Nguyen zuständig, der sein Restaurant in Berlin aufgegeben hat und nun in Vaihingen am Herd steht. Dort setzt er schon morgens die Brühen für seine wohlriechenden, aromatischen Pho-Varianten an. Etwa für Pho Nho Spezial (16,50 Euro) mit mariniertem Rindfleisch. Der freundliche und flinke Service bringt eine üppige, dampfende Schale Suppe an den Tisch, in der neben Reisbandnudeln Chilis, Ingwer, Koriander und Minze schwimmen sowie eine ordentliche Portion wunderbar zarte Rindfleischscheiben.

Unsere Empfehlung für Sie

Restaurant in Stuttgart-Kaltental: Im Schwanen gibt es die Spätzle mit ordentlich Soße

Restaurant in Stuttgart-Kaltental Im Schwanen gibt es die Spätzle mit ordentlich Soße

Im Schwanen in Kaltental wird im Verein gekocht – Maultaschen und Spätzle jedenfalls. Den Rest besorgt Jean-Charles Roth, der auch ein paar französische Akzente setzt.

Genauso überzeugend: Bun Ga Xao Sa Ot (13,50 Euro), sprich lauwarme Reisnudeln, auf denen Hühnerfleisch, Salat, Karotten, Kräuter, Röstzwiebeln und Erdnüsse thronen. Vorweg schmecken auch die Sommerrollen (5 Euro) mit Hoisin-Soße, leicht süßlich und mit Knoblauchnote, sowie die Tempura Sake Rolls, kross gebraten und mit Lachs sowie Avocado gefüllt. Auch vegane Gerichte sind empfehlenswert, etwa Vit Chay Mat Ong mit knuspriger Seiten-Ente und Gemüse (16,90 Euro) oder die Buddha Bowl mit Tofu-Taschen (12,50 Euro) vom wöchentlich wechselnden Mittagstisch, zu dem es als Vorspeise stets Salat, Seetangsalat oder vegane Mini-Frühlingsrollen gibt. Der Cocktail Pho Nho Mule (8,50 Euro) hingegen hätte mehr Wodka vertragen.

Die 68 gilt als Glückszahl

Das rustikale Ambiente erinnert an den Vorvorgänger, das Wilhelmseck, wurde aber mit asiatisch anmutender Deko aufgehübscht. Bleibt noch zu klären, was es mit der 68 im Namen auf sich hat: Sie gilt in Vietnam als Glückszahl – und in der Tat, das Lokal hat sich für Long Vu und auch für ihre Gäste schon jetzt als Glücksgriff erwiesen.

Info

Adresse
Pho Nho 68, Katzenbachstraße 22, Stuttgart-Vaihingen, Telefon 46 97 97 07, pho-nho-68.de.

Öffnungszeiten
Mo bis Fr von 11.30 bis 14.30 und von 17.30 bis 22 Uhr, Sa von 17 bis 22 Uhr, So und feiertags von 11.30 bis 15 und 17 bis 22 Uhr.

Extra
Das Pho Nho 68 ist nicht barrierefrei und hat keinen Außenbereich. Dieser ist laut Long Vu aber geplant. Parken kann man entlang der Straße. Oder man fährt öffentlich: etwa mit der U 14 bis Fauststraße und von dort zu Fuß weiter. Vorsicht: derzeit ist nur Barzahlung möglich.

Bewertung

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Weitere Themen

Neues Restaurant in Stuttgart-Ost: Südindisches Essen in Gablenberg – Familie eröffnet viertes Lokal

Neues Restaurant in Stuttgart-Ost Südindisches Essen in Gablenberg – Familie eröffnet viertes Lokal

Das Athidhi in Gablenberg ist bereits das vierte Restaurant der kleinen Kette mit südindischen Spezialitäten im Südwesten.
Von Jürgen Brand
Yules auf Social Media: Stuttgarter Influencerin verrät im Video ihre Gastro-Lieblinge

Yules auf Social Media Stuttgarter Influencerin verrät im Video ihre Gastro-Lieblinge

Die Stuttgarter Influencerin Yules nimmt ihre Follower auf Social Media mit auf kulinarische Reisen. Im Video hat sie uns verraten, wo sie in Stuttgart am liebsten essen geht.
Von Julia Hawener
Ceviche in Stuttgart: Wo die peruanische Spezialität serviert wird

Ceviche in Stuttgart Wo die peruanische Spezialität serviert wird

Welches Gericht passt besser zum Sommer als frische Ceviche? Hier gibt es das erfrischende südamerikanische Comfort Food in Stuttgart – mit Fisch, Meeresfrüchten oder sogar vegan.
Von Björn Springorum
Distelklinge auf den Fildern: Biergarten mit Tradition wird jetzt zum Dancefloor

Distelklinge auf den Fildern Biergarten mit Tradition wird jetzt zum Dancefloor

Wer ein lauschiges Plätzchen im Schatten sucht, wird an der Waldschänke zur Distelklinge in Plattenhardt fündig. Die Betreiber haben aber noch mehr in petto.
Von Caroline Holowiecki
„Völlig überzogene Parkgebühren“: After Work Shopping: Kritik vor neuem Event in Esslingen

„Völlig überzogene Parkgebühren“ After Work Shopping: Kritik vor neuem Event in Esslingen

Esslingen bekommt ein neues Shopping-Event. Grund zur Freude, sagen einige, die wir in den Sozialen Medien dazu befragt haben. Doch bei anderen löst die Ankündigung Skepsis aus.
Von Sebastian Xanke
Restaurantkritik Isopi in Stuttgart: Hält die Küche, was die Aussicht auf den Schlossplatz verspricht?

Restaurantkritik Isopi in Stuttgart Hält die Küche, was die Aussicht auf den Schlossplatz verspricht?

Fünf Jahre lang hat Stuttgart auf eine der schönsten Gastroterrassen warten müssen. Das neue Ziel im Kunstgebäude heißt Isopi. Hält die Küche, was die traumhafte Lage verheißt?
Von Uwe Bogen
20 Jahre am Wilhelmsplatz: Zum Jubiläum von Noodle 1 feines Essen und eine gute Tat

20 Jahre am Wilhelmsplatz Zum Jubiläum von Noodle 1 feines Essen und eine gute Tat

Fanny Tran feierte das 20-jährige Bestehen ihres Restaurants mit Sterneküche: Andreas Hettinger vom Délice stand in der Küche. Alles zu Gunsten eines Waisenhauses.
Von Kathrin Haasis
Sommerfest Esslingen: Estival auf dem Marktplatz eröffnet

Sommerfest Esslingen Estival auf dem Marktplatz eröffnet

Das diesjährige Estival ist am Freitagabend offiziell eröffnet worden – trotz Unwetterwarnung. Erste Gäste konnten bereits schlemmen. So war die Stimmung.
Von Yelin Türk
Teure Sanierung in Gerlingen: Sechs Millionen für das Prachtstück Altes Rathaus

Teure Sanierung in Gerlingen Sechs Millionen für das Prachtstück Altes Rathaus

200 Jahre alt wird es im Jahr 2028, das Alte Rathaus in Gerlingen. Es soll und muss saniert werden – aber der Denkmalschutz macht es teurer als gedacht.
Von Torsten Schöll
Restaurant im Theaterhaus: Nach Pächterwechsel: Verzweifelte Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Restaurant im Theaterhaus Nach Pächterwechsel: Verzweifelte Mitarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Die Mitarbeiter vom Theaterhaus-Restaurant in Stuttgart sind verzweifelt: Der neue Pächter will sie nicht übernehmen. Hinter den Kulissen wird seit Monaten taktiert.
Von Kathrin Haasis
Weitere Artikel zu Stuttgart-Vaihingen Lokaltermin Tafelspitzen Vietnamesisch
 