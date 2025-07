Matcha ist in aller Munde, zumindest solange der Vorrat in der jetzigen Matcha-Krise reicht. Der neue Laden von Alexia Arampatzis, die in Waiblingen bereits als Gastronomin und Inhaberin von „Bowls and more“ in Erscheinung getreten ist, trifft also den Nerv der Zeit: In ihrem neuen Café XOXO Matcha am Rotebühlplatz dreht sich alles um den grünen Wachmacher aus Japan.