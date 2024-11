Weniger Sportunterricht im neuen G9 – für den Sportlehrerverband Baden-Württemberg ist das eine Katastrophe. Auch der Sportkreis Stuttgart kritisiert das Minus an Bewegung – und hat eine Idee.

Alexandra Kratz 11.11.2024 - 15:34 Uhr

Der Deutsche Sportlehrerverband (DSLV) ist „schockiert“. So schreibt es der Landesverband Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Es geht um das neunjährige Gymnasium, das vom kommenden Schuljahr an wieder die Regelform sein soll. Gemäß der neuen Stundentafel, die verpflichtend ist, gibt es zwar mit insgesamt 16 Wochenstunden künftig am Gymnasium genauso viel Sportunterricht wie bisher – aber verteilt auf neun statt auf acht Schuljahre. Bezogen auf die einzelnen Klassenstufen haben die Mädchen und Jungen damit weniger Sport.