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  4. So schmeckt die neue alte Heimat in der Weinstube Zaiß

Neues Restaurant in Bad Cannstatt So schmeckt die neue alte Heimat in der Weinstube Zaiß

Neues Restaurant in Bad Cannstatt: So schmeckt die neue alte Heimat in der Weinstube Zaiß
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Holger Waiblinger, Chef der Weinstube Zaiß in Bad Cannstatt, mit einem Teller Linsen mit Spätzle. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Der gebürtige Cannstatter Holger Waiblinger ist ein Glücksfall für Stuttgarts größten Stadtteil. Mit ihm geht das Leben weiter in der traditionsreichen Weinstube Zaiß.

Lokales: Matthias Ring (mri)

Die Leute haben „ein Stück Heimat zurück“, höre Holger Waiblinger immer mal wieder. Seit Anfang des Jahres ist er der neue Pächter der Weinstube Zaiß. Dort war es fast drei Jahre lang still, nachdem sich Margret Zaiß im Alter von 73 Jahren zurückgezogen hatte. Beinahe wäre es auch bei Holger Waiblinger soweit gewesen. Dann aber hat er sich nach 22 Jahren im Haus am See überreden lassen, mit seinen 64 Jahren und einem Großteil seines Teams vom Max-Eyth-See zu übernehmen. Dafür hat er wie auch Margret Zaiß noch einmal kräftig investiert in die Cannstatter Institution am Rande der Fußgängerzone. Die Küche ist neu ausgestattet, das Wengerstüble aufgehübscht, im Hauptraum steht auf Holzplanken „Wein schenkt Freude“. Ansonsten ist vieles beim Alten: Fischgrätparkett, bunt gemusterte Sitzbänke, blanke Holztische. Neu sind die Öffnungszeiten. Nach dem Mittagstisch für 10,50 Euro ist durchgehend bis zum Abend geöffnet.

 
Urig wie in alten Zeiten, aber doch auch modern: Die Weinstube in der Cannstatter Altstadt. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die Karte listet Klassiker wie Maultaschen, Linsen mit Spätzle, Saure Nierle, Kutteln und Rostbraten in verschiedenen Varianten. Wir starten mit einer Flädlesuppe (4,90 Euro), die ihren Namen „deftige Kalbstafelspitzbrühe“ dunkelbernsteinfarben und kräftig gewürzt verdient. Ein bisschen bruddeln müssen wir beim Salatteller (als Beilagenportion 5 Euro), der mit Blatt-, Karotten-, Kraut-, Bohnen- und Kartoffelsalat viel zu bieten, aber ein Joghurt-Knoblauch-Dressing hat. Es würde ihn auch mit Vinaigrette geben, erfahren wir etwas spät am Telefon.

Fleisch stammt aus Argentinien

Tadellos ist der schwäbische Zwiebelrostbraten, obwohl wir bei 26,50 Euro skeptisch waren, zumal das Fleisch aus Argentinien stammt, was bei langer Vakuumierung während des Transports zu einem säuerlichen Touch führen kann. Aber er ist blitzsauber, zart-medium, mit ordentlich Schmorzwiebeln, handgeschabten Spätzle und einer geschmackstiefen, aber nicht zu angedickten Soße. Beim gesottenen Kalbstafelspitz in leichter Meerrettichsoße (24,90 Euro) könnten das Fleisch mürber, die Soße kräftiger und die Bratkartoffeln krosser sein. Trotzdem sagen wir „scho recht“ – wie auch zum Apfelstrudel (8,50 Euro) mit Zibeba, viel Schlagrahm und einer Schokospur in der Vanillesoße.

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Weine gibt’s weiterhin aus der Zaißerei, dem Weingut von Sohn Andreas. Wir trinken traditionsbewusst einen Trollinger vom Cannstatter Zuckerle (6,50 Euro das Viertele), der für uns kühler sein dürfte. Apropos: Es gibt auch einen Klimaschrank mit Châteauneuf-du-Pape, Barolo & Co. für bis zu 150 Euro. Aber Holger Waiblinger weiß selbst, dass das in einer Weinstube wie dieser etwas übertrieben ist. Beim rausgehen nicken wir Margret Zaiß zu, die vor der Tür sitzt – und freuen uns für die Cannstatter über ihr Stück Heimat.

Service

Weinstube Zaiß, Erbsenbrunnengasse 5, Bad Cannstatt, Tel. 0711 / 56 38 27, Di bis Fr 12 bis 22 Uhr, Sa bis 23 Uhr, www.weinstube-zaiss.de

Bewertung

Küche: 3 Sterne

Atmosphäre: 3 Sterne

Service: 3 Sterne

(Fünf Sterne: erstklassig, Vier Sterne: überdurchschnittlich, Drei Sterne: gut, Zwei Sterne: passabel, ein Stern: enttäuschend)

Die Beurteilung berücksichtigt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant. Der Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche.

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