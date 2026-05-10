Neues Restaurant in Mettingen: Pizza für Feinschmecker und Traditionalisten

Mehl, Wasser, Salz und Hefe: Fabrizio Frattollino aus Apulien beherrscht die Kunst, aus den wenigen Zutaten den perfekten Pizzaboden zu zaubern: Er hat feine Poren und ein komplexes Aroma, die richtige Dicke, er ist knusprig, aber nicht zu kross – und selbst, wenn die Pizza nicht mehr ganz heiß ist, wird sie nicht zäh. Tutto perfetto! „Fünf Sterne dafür“, urteilt der Mitesser. Er sei nun einmal Pizzabäcker aus Leidenschaft, sagt Frattollino, der viel Erfahrung in der Gastronomie mitbringt und mit dem Sole Mio sein erstes eigenes Restaurant eröffnet hat. Den Ofen hat er stets im Blick. „340 bis 350 Grad Celsius muss er heiß sein“, sagt er.

Die Pizza Marinara aus Neapel verfeinert Frattollino mit Sardellen, Oliven, Kapern, und Ziegenkäse (13 Euro), ein wunderbar herzhafter Genuss. Die Diavola (12 Euro) mit scharfer Salami schmeckt wie in Süditalien – und so ist auch die Stimmung im Restaurant: Es geht familiär und gesellig zu – und die Freude ist groß, wenn jemand ein paar Brocken Italienisch spricht. Dass die Einrichtung eher schlicht gehalten ist, wen stört das schon? Hier steht das Essen im Mittelpunkt.

Das haut den stärksten Esser um

Neben klassischen roten und weißen Pizzen backt Frattollino „Le irresistibili“, die Unwiderstehlichen, und „Le gourmet“. Darunter sind Kreationen, bei denen man sich fragt: Wer denkt sich denn so etwas aus? Die Gourmet-Pizza „Tropea“ (18 Euro) etwa haut den stärksten Esser um: Grundlage ist ein schwarzer Pizzaboden, bei dem Aktivkohle für die Optik verantwortlich ist, ohne den Geschmack stark zu beeinflussen. Der Belag besteht aus Datterino-Tomaten, karamellisierten Zwiebeln, Parmesan, Rindfleischbällchen und einer ordentlichen Portion Burrata. Das wäre an sich ja schon üppig, aber dann kommt der mit viel Ricotta gefüllte Pizzarand hinzu – ein Belag voller Aromen, aber nahezu unbezwingbar.

Ebenfalls unter „Le Gourmet“ läuft die Focaccia Mare & Terra mit Oktopustentakel und Ofenkartoffeln (18 Euro), eine feine Kombination auf schwarzem Boden. Die Auswahl jedenfalls ist beeindruckend – und vor allem für Fans deftiger Küche interessant. Radicchio, Steinpilze, geräucherter Scamorza-Käse, Speck, Spanferkel, Salsiccia – hier liegt so einiges auf dem Teig. Vegetarier können hier zwar auch glücklich werden, allerdings ist die Auswahl deutlich kleiner.

Der Ofen muss 340 bis 350 Grad Celsius heißt sein, damit die Pizza gelingt. Foto: Simon Granville

Wer partout keine Lust auf Pizza hat, kann Pasta, Antipasti, gegrilltes Fleisch, Panini oder Burger bestellen. Wir haben als Vorspeise Insalata mista (6,50 Euro) und Insalata capricciosa (8,50 Euro) probiert. Kleiner Punktabzug: Dem gemischten Salat hätten etwas mehr Gurke und Tomate gut getan. Aber wir kommen wieder – am besten mit der S-Bahn oder dem Fahrrad, weil die Parksituation in Mettingen sehr angespannt ist.

Sole Mio, Rieslingstraße 2, Esslingen, Telefon 01 55 11 / 28 24 90, Dienstag bis Freitag und Sonntag 11 bis 14 und 17 bis 22 Uhr, Samstag 17.30 bis 22.30 Uhr. www.instagram.com/popular/o-sole-mio-esslingen-mettingen/