Neues Restaurant in Sindelfingen Kleine Weltreise in geselliger Runde
In der Taparia’97 gibt es internationale Kost, ein gutes Angebot für Veganer und Mengenrabatt. Wer zu sechst bestellt, kann sämtliche Tapas als Paket bestellen.
„Macht alles, außer Gastronomie“, riet ihnen der Vater. Stefan (37) wurde Großhandelskaufmann, Michael (30) Informatiker und Daniel Kovacev (29) studierte Ökotrophologie – und dann stiegen die drei Brüder doch in die Branche ein, die ihnen so vertraut war. „Das Familienrestaurant im IBM-Klub war unser zweites Zuhause“, erinnert sich Daniel Kovacev. Kovas Balkan, das ihr Vater 1997 in Böblingen eröffnet hatte, führen sie jetzt ebenso wie Kovas Burger & Bowls in Schönaich und die Taparia’97 in Sindelfingen, inklusive Catering.