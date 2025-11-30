 
Neues Restaurant in Sindelfingen Kleine Weltreise in geselliger Runde

10
Daniel Kovacev serviert Butter Chicken und vegane Tacos. Foto: Simon Granville

In der Taparia’97 gibt es internationale Kost, ein gutes Angebot für Veganer und Mengenrabatt. Wer zu sechst bestellt, kann sämtliche Tapas als Paket bestellen.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Thea Bracht (tab)

„Macht alles, außer Gastronomie“, riet ihnen der Vater. Stefan (37) wurde Großhandelskaufmann, Michael (30) Informatiker und Daniel Kovacev (29) studierte Ökotrophologie – und dann stiegen die drei Brüder doch in die Branche ein, die ihnen so vertraut war. „Das Familienrestaurant im IBM-Klub war unser zweites Zuhause“, erinnert sich Daniel Kovacev. Kovas Balkan, das ihr Vater 1997 in Böblingen eröffnet hatte, führen sie jetzt ebenso wie Kovas Burger & Bowls in Schönaich und die Taparia’97 in Sindelfingen, inklusive Catering.

 

In der Tapas-Bar sitzt man auf gepolsterten Stühlen und schaut auf den Verkehr zwischen Bahnhof und Ikea. Doch den Brüdern ist es gelungen, an dieser trubeligen Ecke eine gediegen-gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Das Lokal ist dafür gemacht, sich in geselliger Runde zu treffen und die Mahlzeiten wie in Spanien zu teilen. Die Speisekarte bietet dabei ein Potpourri aus europäischer, südamerikanischer und asiatischer Kost.

Sharing is caring: Hier gibt’s Tapas in Stuttgart

Sharing is caring Hier gibt’s Tapas in Stuttgart

Der Urlaub ist noch viel zu weit weg, es ist kalt und die Sonne lässt sich selten blicken: Wir katapultieren euch kulinarisch ins sonnige Spanien und empfehlen die besten Spots für Tapas in Stuttgart.

Die kalten Tapas sind hübsch angemacht, vor allem das Rainbow Tatar (9,40 Euro). Rote-Bete-Salat, Tomaten, Apfel, Avocadocreme und karamellisierte Mandelsplitter setzen feine Kontraste. Beim italienischen Klassiker Burrata Caprese (8,90 Euro) hat der Käse die perfekte Temperatur und Konsistenz, nur die Tomaten schmecken natürlich nicht mehr so aromatisch wie im Sommer.

Zu den Highlights bei den warmen Tapas gehört das Butter Chicken (10,90 Euro), das Fleisch ist so zart wie versprochen, die Tomaten-Buttersauce sehr cremig. „Das Gericht war vom ersten Tag an beliebt“, erzählt Daniel Kovacev, deshalb sei es auf der Karte geblieben, die immer wieder saisonal angepasst werde. Feine Aromen bietet der glasierte Lachs mit Teriyaki-Soße, Reis und Gemüse (11,90 Euro). Etwas mehr Kräuterpfiff hätte dagegen das Garnelen-Nest (10,90 Euro) vertragen. Dafür ist Omas Brätle (11,90 Euro) – Rindfleisch in Bratensoße mit Kartoffelpüree und Röstzwiebeln – einfach nur wohlig-warme Winterkost. Weil Daniel Kovacev Veganer ist, sind auch fleischlose Gerichte klug kombiniert – etwa in Teriyaki geschmorte Aubergine mit Udon-Nudeln und Gemüse (8,90 Euro). Bei den Heißgetränken achtet der 29-Jährige ebenfalls auf Nachhaltigkeit und verwendet ausschließlich glutenfreie Hafermilch, denn: „Wir haben früher so viel Milch wegwerfen müssen.“

Genießerpakete für zwei Personen und mehr

Den Gästen kommen die Brüder mit Genießerpaketen (ab 59,90 Euro) entgegen, bei denen man bis zu 25 Prozent sparen kann. Wer zu sechst bestellt, kann sich einmal durch die Karte schlemmen. „Das ist eine Art Mengenrabatt“, sagt Daniel Kovacev. Tapas seien aufwendiger in der Zubereitung als ein Hauptgericht – aber so werde es nicht zu teuer. Für jedes Paket wird eine Flasche der „offenen Weine“ für 19,90 Euro angeboten– etwa vollmundiger Gran Marius aus Kastilien.

Taparia’97, Bahnhofstraße 44, Sindelfingen, Telefon 0176 / 62 82 77 94. Di bis Do 17 bis 22 Uhr, Fr und Sa 17 bis 0 Uhr. www.taparia97.de

Von Thea Bracht
