Neues Restaurant in Stuttgart Ein traumhafter Kurzurlaub im Haus am See
Aus dem Trubel braucht es exakt 22 Minuten, bis der Stadtbewohner im Kurzurlaub weilt. Im Haus am See kann er sich ordentlich verköstigen, findet unser Tester Michael Weier.
Aus dem Trubel braucht es exakt 22 Minuten, bis der Stadtbewohner im Kurzurlaub weilt. Im Haus am See kann er sich ordentlich verköstigen, findet unser Tester Michael Weier.
Der Marktplatz bietet kaum Platz um durchzumarschieren, Touristen kreuzen die Wege der Büroangestellten und der Gemüse einkaufenden Familien. Hier, im Zentrum der Stadt, zeigt Stuttgart zuweilen sein urbanes Gesicht in bester Art. Wer von derlei Umtrieben allerdings mal eine kleine Pause braucht, der muss nur ein paar Meter zur Haltestelle Rathaus laufen, von dort ist der Weg zum Kurzurlaub sehr kurz. Exakt 22 Minuten braucht die Stadtbahn von der Innenstadt bis zum Max-Eyth-See. Geniale Sache. Der Stuttgarter kann theoretisch in seiner Mittagspause zum Urlaub an den See!