Wenn Mi Sun Rietdorf ihrer Tochter Viola eine Lunchbox mit in die Schule gab, war die heute 24-Jährige froh, frische Hausmannskost genießen zu können statt fader Kantinengerichte. „Meine Freunde wollten das auch haben“, sagt sie lachend. Auch deshalb entstand die Idee, das Lokal Do Shi Rak, so heißt die koreanische Lunchbox, an der Landhausstraße zu eröffnen.