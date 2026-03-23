Neues Restaurant in Stuttgart Saftige Sokos und sämiger Bohneneintopf im Schinauri
Georgien gilt in kulinarischer Hinsicht als das Italien Osteuropas. In Stuttgart gibt es mit dem Restaurant Schinauri schon das dritte Lokal für diese Länderküche.
Georgien gilt in kulinarischer Hinsicht als das Italien Osteuropas. In Stuttgart gibt es mit dem Restaurant Schinauri schon das dritte Lokal für diese Länderküche.
Granatäpfel, Walnüsse, Auberginen, dazu Kräuter aller Art: Die georgische Küche, ein Schmelztiegel orientalischer, mediterraner und kaukasischer Esskulturen, ist meilenweit entfernt von fleischlastiger Ostblock-Eintönigkeit. Für den Georgier Lasha Mukbaniani, einst Diplomat, ist sie ein wichtiger Bestandteil der nationalen Kultur – und er hat aus seinem Hobby einen Beruf gemacht. Zusammen mit seiner ukrainischen Ehefrau ist er nun auf kulinarischer Mission. In Stuttgart-Heumaden war er an der Eröffnung des Kartuli Eso beteiligt, „aber das Schinauri ist das erste richtige eigene Restaurant“, betont er. „Schinauri“, das ist ein nahestehender Mensch, der wie ein Familienmitglied jederzeit willkommen ist.