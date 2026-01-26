Neues Restaurant in Stuttgart-West: Aroma bietet Ungewöhnliches – und hat das Zeug zum Lieblingsinder

Wer einmal in der Megametropole Mumbai war, wird vieles nicht vergessen: das Gewusel, die Gerüche, aber auch den ganz besonderen Geschmack. Straßenstände prägen das Stadtbild, obwohl vor ihnen oft gewarnt wird. Das Zeug, was am löchrigen Straßenrand angeboten wird, ist tatsächlich Fast Food. Schnelles Essen auf die Hand, und das zu Schnäppchenpreisen. Eine echte Spezialität ist Vada Pav, eine Art frittierter Kartoffelstampf, der in ein Brötchen gepresst wird. Ein würziges Chutney hält alles zusammen. Wer Kartoffeln und Frittiertes mag, wird diesen Geschmack nicht vergessen.

Unsere Empfehlung für Sie Neueröffnung in Stuttgart-West Speisen wie ein Sultan – neues indisch-singapurisches Restaurant im Ex-Vegalena Die vegane Küche des Vegalena in Stuttgart-West wird von Spezialitäten aus Indien und Singapur abgelöst. Im Restaurant „Aroma“ kann man Köchen bald auch über die Schulter schauen. Bislang fehlte in Stuttgart ein Ort mit Vada Pav. Im Aroma im Stuttgarter Westen aber entdeckt man diese Vorspeise unter den so vielen Angeboten. Das Thema große Speisekarten ist ein anderes. Hier fühlt man sich von der Fülle des Angebots (es gibt um die vierzig Hauptgerichte) kurz erschlagen. Aber hat man sich mal durch die Karte gewühlt, dann überrascht es doch, dass neben den Indian Classic Hits auch anderes geboten ist.

Wo eine Zeit lang das Vegalena beheimatet war, hat sich optisch auch mit den neuen Betreibern wenig verändert. Nur an der Pflanzenwand leuchten blaue Buchstaben: Aroma steht da. Der moderne Look ist geblieben, die Düfte entführen sofort nach Indien. Das cremig-süße Mango Lassi ebenso. Dann geht es gut los: mit Pani Puri (7,50 Euro), diesen knusprigen Bällchen, die man mit Tamarindenwasser beträufelt. Sehr empfehlenswert! Und dann natürlich Vada Pav (9,50 Euro), es gibt zwei kleine Brötchen, deren Gebäck nicht ganz so „datschig“ ist wie in Mumbai, aber die frittierten Kartoffelpatties überzeugen. Dass auf dem Teller noch etwas Salat- und Gemüsebeilage drappiert sind, passt nicht ganz dazu.

Spannend: das Thali

Pani Puri Foto: LICHTGUT

Geradezu köstlich ist das Butternaan, das man unbedingt probieren sollte und extra ordern kann. Spannend und vielfältig ist das vegetarische Thali (23,90 Euro): in kleinen Schüsselchen gibt es verschiedene Saucen, knusperkrosses Pappadam, fluffigen Reis und erfrischenden Gurkenjoghurt. Ein süßes Finale auf dem Rund bietet Gulab Jamoon – eine Kugel in Zuckersirup. Gegen das vielfältige Thali ist Aloo Gobi Masala, Blumenkohl mit Kartoffeln (15,90 Euro) etwas langweilig, obwohl es gut gewürzt und schmackhaft ist. Zum Abschluss gibt es eine feine Mango-Crème-Brûlée (6,90 Euro), die mit frischen Früchten überrascht und geschmacklich nicht zu süß ist

Aus den Boxen trällern Harry Styles und Sabrina Carpenter – charmant, aber nicht zu aufdringlich. Der Service ist zuvorkommend, höflich, aufmerksam. Lediglich das Bezahlen dauert: Mindestens drei Popsongs vergehen, bis die Rechnung kommt.

Mitten im Stuttgarter Westen befindet sich das Restaurant Aroma. Foto: STZN- Infografik /Yann Lange

Das Restaurant

Aroma, Augustenstr. 88, Stuttgart; Telefon 0711/504 64 036; www.aromagermany.com; Öffnungszeiten: Mo bis Do 11.30 - 14.30 und 17.30-22.30, Freitag 11.30-14.30 und 17.30-23; Sa/ So 12 bis 23 Uhr

Die Bewertung

Service: 3 Sterne

Atmosphäre: 4 Sterne

Essen: 3 Sterne

Legende: ***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern.