Veganes Lokal will mit Vorurteilen aufräumen

Neues Restaurant in Stuttgart-West

Vegane Ernährung liegt im Trend: Das zeigt auch Alexandra Donaths neues Lokal im Stuttgarter Westen, das diesen Samstag feierlich eröffnet wurde. Was die Speisekarte zu bieten hat – und mit welchen Vorurteilen die Stuttgarterin aufräumen möchte.

Carina Kriebernig 12.10.2024 - 21:36 Uhr

Alexandra Donath ist keine Unbekannte in der Stuttgarter Food-Szene. Die Stuttgarterin ist bekannt als Bloggerin und hat gemeinsam mit Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand bis Mitte vergangenen Jahres den Markthallen-Stand „Vhy! Gold“ geführt. Der Schritt zur eigenen Gastronomie war also kein großer, und doch ist der Neubeginn für Donath, die gebürtig aus der Nähe von Rostock stammt und über Stationen in Berlin und Tübingen hier im Kessel landete, ein gewaltiger.