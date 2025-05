Vor vier Jahren hat ein Feuer das Busdepot der Stuttgarter Straßenbahnen in Gaisburg zerstört. Die aufwendige Konstruktion hinsichtlich des Brandschutzes sorgt nun für Verzögerungen.

Alexander Müller 17.05.2025 - 13:28 Uhr

Am 30. September 2021 stiegen Rauchwolken auf, schlugen meterhohe Flammen aus dem Busdepot der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) am Gaskessel in Gaisburg. Das Glück im Unglück: In den frühen Abendstunden waren genügend Mitarbeiter anwesend, um das Feuer schnell zu bemerken und auch noch einige Busse aus der Lagerhalle herausfahren zu können. Dennoch brannten 24 Fahrzeuge komplett aus. „Diese konnten wir zum Glück durch ältere, ausrangierte Busse nahtlos ersetzen, damit der Betrieb bereits am nächsten Tag wieder aufgenommen werden konnte“, erklärt der SSB-Projektleiter, Clemens Müller. Das ist nun auch die Vorgabe für den laufenden Neubau. „Wir schaffen kleinere Einheiten und sorgen für einen deutlich besseren Brandschutz.“ Allerdings zieht sich der Bau des neuen Busdepots länger hin als geplant.