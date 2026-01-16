Kaum ein Lebensbereich kommt ohne Künstliche Intelligenz aus. Die Volkshochschule Unteres Remstal bietet in ihrem neuen Programm Kurse dazu an, wie man KI sicher und sinnvoll nutzt.
16.01.2026 - 16:00 Uhr
Sie liefert in Sekundenschnelle Übersetzungen, hilft bei medizinischen Diagnosen, weist den richtigen Weg, komponiert Songs und erstellt Bilder oder Texte: Künstliche Intelligenz (KI) ist in vielen Fällen nützlich, manchmal fragwürdig oder gar gefährlich – und allgegenwärtig. Weil sie künftig eine immer wichtigere Rolle spielen wird, baut die Volkshochschule Unteres Remstal (Rems-Murr-Kreis) ihr Angebot an KI-Kursen aus. Das Programm für das neue Semester steht unter dem Motto „Morgen. Übermorgen. Zukunft“.