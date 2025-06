Neues von Doen Doen: Veganer Burger-Laden in der Stadtmitte eröffnet

Doen Doen ist in Stuttgart für seinen veganen Döner bekannt. Jetzt gibt es an einem neuen Standort auch vegane Cheeseburger.

Veganer Burger-Laden in der Stadtmitte eröffnet

An diesem Mittag lehnt der Chef persönlich am Tresen. Sein Laden für vegane Burger ist erst vor wenigen Tagen eröffnet worden. Er will schauen, ob alles läuft. Und das tut es. Abdullah „Abu“ Budik ist zufrieden: „Es ist gut angelaufen, viel gutes Feedback.“