Ein 21-Jähriger Motorradfahrer ist auf der Neuffener Steige verunglückt und den Abhang hinuntergestürzt: Die Bergwacht rettet den Schwerverletzten.

Andreas Pflüger 30.04.2026 - 11:44 Uhr

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der Neuffener Steige verunglückt und schwer verletzt worden. Der junge Mann war gegen 20.15 Uhr mit seiner BMW bergabwärts in Richtung Neuffen unterwegs, als er gleich in der ersten scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke krachte. Der Biker wurde etwa zehn Meter weit den Abhang hinunter geschleudert, wobei er schwere Verletzungen erlitt und von der Bergwacht gerettet werden musste.