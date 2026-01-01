In der Nacht auf den 1. Januar sind in den Stuttgarter Kliniken vier Kinder auf die Welt gekommen. Darunter die kleine Aluna.
Für das Silvesterfeuerwerk hatte Adrian Belisha in der Nacht auf den 1. Januar keinen Blick. Denn schon um 1.07 Uhr gab es für den Stuttgarter ein viel schöneres Ereignis zu betrachten: seine gerade geborene Tochter Aluna. „Nun gibt es einen noch wichtigeren Grund, jedes Jahr Neujahr zu feiern“, sagte der Vater und ist überglücklich, dass die Geburt so gut verlaufen ist. Eigentlich hatte die Familie fest damit gerechnet, dass Aluna schon am Silvestertag zur Welt kommt – so hatten es die Ärzte ursprünglich angekündigt. „Nun hat sich ihr Geburtsjahr von 2025 auf 2026 geändert“, sagt der Vater.