Martin Schmid prägt die Städtepartnerschaften von Korntal-Münchingen seit Jahrzehnten. Für sein Engagement wurde er nun mit der Ehrennadel ausgezeichnet.
18.01.2026 - 19:53 Uhr
Wenn man in Korntal-Münchingen, im französischen Mirande oder im belgischen Tubize über Städtepartnerschaften spricht, fällt sein Name fast automatisch: Martin Schmid. Für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement unter anderem im Partnerschaftskomitee hat ihm an diesem Wochenende Bürgermeister Alexander Noak die Ehrennadel der Stadt Korntal-Münchingen verliehen.