Neura Robotics aus Metzingen Schwäbische Robotikfirma ergattert Rekord-Geldspritze
Milliardencoup für ein schwäbisches Start-up: Neura Robotics gelingt die größte Finanzierungsrunde, die es je in Deutschland gegeben hat. Auch Bosch ist im Boot.
Milliardencoup für ein schwäbisches Start-up: Neura Robotics gelingt die größte Finanzierungsrunde, die es je in Deutschland gegeben hat. Auch Bosch ist im Boot.
Neura Robotics aus Metzingen hat eine Rekord-Finanzierungsrunde bekannt gegeben und bei Investoren 1,4 Milliarden Dollar (umgerechnet gut 1,2 Milliarden Euro) eingesammelt. Dem Robotikunternehmen ist damit die größte Finanzierungsrunde gelungen, die es je in Deutschland gegeben hat.