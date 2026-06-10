Neura Robotics aus Metzingen: Schwäbische Robotikfirma ergattert Rekord-Geldspritze

Neura Robotics aus Metzingen hat eine Rekord-Finanzierungsrunde bekannt gegeben und bei Investoren 1,4 Milliarden Dollar (umgerechnet gut 1,2 Milliarden Euro) eingesammelt. Dem Robotikunternehmen ist damit die größte Finanzierungsrunde gelungen, die es je in Deutschland gegeben hat.

Spekulationen darüber gab es schon länger, jetzt hat das Unternehmen Details bekannt gegeben. Zu den Investoren gehören globale Marktführer aus den Bereichen KI, Robotik, Recheninfrastruktur, Produktion und Industrieautomation – darunter US-Konzerne wie Tether, Amazon, Nvidia und Qualcomm. Auch Bosch und Schaeffler sind mit im Boot, ebenso die Europäische Investitionsbank, wie Neura Robotics mitteilte.

Metzinger Firma will im Robotikrennen mitmischen

Mit der Finanzierung sichert sich das Unternehmen nach eigenen Angaben eine führende Position im globalen Robotikrennen – auf Augenhöhe mit den Besten aus den USA und China und will die Serienproduktion auf mehrere Millionen Roboter bis 2030 skalieren. „Am Ende geht es dabei nicht nur um Robotik, es geht darum, Technologien zu bauen, auf die die Welt angewiesen sein wird“, sagte Firmengründer und -chef David Reger.

„Die Zukunft von KI wird nicht einfach auf Bildschirmen stattfinden. Sie wird sich bewegen, interagieren, lernen und in der realen Welt an unserer Seite arbeiten“, so Reger. Man sei überzeugt, dass Physical AI und kognitive Robotik zu einem der größten Technologiesprünge der kommenden Jahrzehnte führen werde und ganze Branchen von der Fertigung und Logistik bis hin zu Gesundheit, Dienstleistungen und Haushaltsrobotik grundlegend transformieren werde.

Bosch-Chef Stefan Hartung sieht Bosch durch die Partnerschaft mit Neura Robotics gut aufgestellt. Foto: dpa

Nach Angaben des Unternehmens übersteigt der Auftragsbestand eine Milliarde Dollar. Zudem hat man mehrere strategische Partnerschaften mit Industrie- und KI-Unternehmen, darunter auch Bosch, Schaeffler, Kawasaki, Qualcomm Technologies, Amazon und Nvidia.

Insidern zufolge ist Neura Robotics damit jetzt mit rund sieben Milliarden Dollar (über sechs Milliarden Euro) bewertet und gilt damit als sogenanntes Einhorn. Das sind nicht börsennotierte Start-ups, die von Investoren mit mehr als einer Milliarde Dollar (knapp 900 Millionen Euro) bewertet werden. Neura wurde 2019 gegründet.

Auch Bosch setzt auf humanoide Robotik

„Viele haben geglaubt, dass global relevante KI-Infrastrukturunternehmen nur im Silicon Valley entstehen könnten“, sagte Reger. „Wir glauben, dass die nächste Generation von KI-Marktführern überall auf der Welt entstehen kann – überall dort, wo Vision, Ingenieurstalent und Umsetzungsgeschwindigkeit zusammenkommen.“

Bosch-Chef Stefan Hartung sieht im Bereich der humanoiden Robotik erhebliche Wachstumschancen und sieht Bosch durch die Partnerschaft mit Neura gut aufgestellt, um diese konsequenter zu nutzen. „Mit unserer Sensortechnologie, unserem Software-Know-how und unserer Expertise bei der Umwandlung elektrischer Energie in Bewegung bewegt sich Bosch im Herzen dieser Schlüsseltechnologie“, so Hartung weiter.