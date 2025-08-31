Schluss mit radikalen künstlerischen Positionen. Die Kunsthalle Baden-Baden richtet den Blick künftig wieder in die Vergangenheit – und stärker aufs Publikum.
31.08.2025 - 15:21 Uhr
Deutlicher könnte der Bruch kaum sein. In den vergangenen Jahren war die Staatliche Kunsthalle Baden-Baden ein Haus für politische, experimentelle und mitunter auch eher sperrige Kunst. Die Direktorin Çağla Ilk, selbst in der Türkei aufgewachsen, stellte auch immer wieder zeitgenössische türkische Künstler aus – derzeit etwa Egemen Demirci und Mehtap Baydu. Seit Mai hat in dem Baden-Badener Ausstellungshaus aber Eckart Köhne das Sagen. Er ist der Direktor des Badischen Landesmuseums, das während der Sanierung des Karlsruher Schlosses die Kunsthalle Baden-Baden bespielen darf.