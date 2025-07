Nichtraucherschutz: Thema mit Qualität zum Kulturkampf

Beim Thema Rauchen in der Gastronomie beziehen die Bürger klare Position. Das bringt die Regierung in eine verzwickte Lage, kommentiert Christian Gottschalk.

Der Ruf nach mehr direkter Demokratie, nach mehr Mitbestimmung durch die Bürger, er ertönt so regelmäßig wie das berühmte Amen in der Kirche. Baden-Württemberg ist mit der Servicestelle für Bürgerbeteiligung zumindest einen Schritt in diese Richtung gegangen. Das ist im Grundsatz begrüßenswert. In der Praxis könnte es nun knifflig werden. Die zufällig ausgewählten Bürger haben der Landesregierung mitgeteilt, wie sie sich ein Nichtraucherschutzgesetz vorstellen könnten – und treffen damit genau in eine Unstimmigkeit, die zwischen Grün und Schwarz besteht.