Das Transfer-Hickhack um VfB-Stürmer Nick Woltemade bewegt die Fans – im Schwabendland und in Bayern. Einer hat sich nun auf einer Online-Verkaufsplattform einen Scherz erlaubt.

Die Wechsel-Posse um Nick Woltemade könnte bald ein Ende haben. Zumindest ließ das Lager des 23-Jährigen unlängst verlauten: An diesem Wochenende wolle man Klarheit haben. So berichtete es der TV-Sender RTL/ntv. Nach Informationen unserer Redaktion dementierte Woltemade-Berater Danny Bachmann das Ultimatum.

So oder so: Die Führungsriege beim Club aus Cannstatt hatte früh signalisiert, dass man keine Not sehe, den Shootingstar der vergangenen Saison zu verkaufen. Außer die Bayern würden „etwas Außergewöhnliches“ machen, wie es der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle formulierte. Die 55 Millionen, die die Bayern zuletzt geboten haben sollen, fielen offenbar nicht in diese Kategorie.

Nick Woltemade auf Ebay: Sofortkauf für 100 Millionen Euro

Bei vielen Fans sorgt die Transferposse inzwischen auch für Kopfschütteln und Gelächter. Die einen nehmen Anstoß daran, dass Woltemade, der den VfB immer als seinen Herzensverein bezeichnete, nach nur einer Saison wieder weg will, die anderen am Vorgehen der Bayern-Führungsriege.

Woltemade im Gespräch mit VfB-Trainer Sebastian Hoeneß während des Trainingslagers in Bayern. Foto: IMAGO/Smith

Auf letztere zielte wohl auch ein eBay-Nutzer ab, der den Umworbenen unlängst kurzerhand auf der Plattform zum Kauf anbot. Unter dem Titel „NICK WOLTEMADE – DEUTSCHER NATIONALSPIELER & GRÖSSTES STÜRMERTALENT TOP ZUSTAND Beide Beine sind dabei“ konnten Interessenten Angebote abgeben. Der Verkäufer, der sich „VfB Stuttgart 1893“ nennt, taxierte den Startpreis auf 65 Millionen Euro. Als „Sofortkauf“-Option wurden sogar 100 Millionen Euro angesetzt.

Wie der Münchner Merkur berichtet, waren zwei ungültige Gebote eingegangen, ehe eBay die Auktion noch vor Ablauf entfernte. Zwar war die Anzeige nur kurz online, doch in den sozialen Netzwerken verbreiteten sich Screenshots rasend schnell. Der Scherzkeks, der die Anzeige erstellt hat, legte aber offenbar wert auf Details. Die Auktion sollte am 1. September enden, dem Tag, an dem auch das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga schließt.