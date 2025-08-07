Das Transfer-Hickhack um VfB-Stürmer Nick Woltemade bewegt die Fans – im Schwabendland und in Bayern. Einer hat sich nun auf einer Online-Verkaufsplattform einen Scherz erlaubt.
07.08.2025 - 10:37 Uhr
Die Wechsel-Posse um Nick Woltemade könnte bald ein Ende haben. Zumindest ließ das Lager des 23-Jährigen unlängst verlauten: An diesem Wochenende wolle man Klarheit haben. So berichtete es der TV-Sender RTL/ntv. Nach Informationen unserer Redaktion dementierte Woltemade-Berater Danny Bachmann das Ultimatum.