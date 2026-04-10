Monatelange Spekulationen um Nico Schlotterbecks Zukunft sind vorbei: Der Innenverteidiger bleibt bei Borussia Dortmund und verlängert seinen Vertrag bis 2031.

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig verlängert und bleibt dem Bundesligisten damit erhalten. Der Innenverteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2031, teilte der BVB am Freitag mit. Kurz zuvor hatten zuerst der „Kicker“ und die „Ruhr Nachrichten“ berichtetet.

Unsere Empfehlung für Sie Gegner des VfB Stuttgart Abwehrnot beim HSV – auch Luka Vuskovic fällt aus Vor dem Spiel beim VfB Stuttgart haben sich die schlimmsten Befürchtungen beim HSV bestätigt. Nicht nur der gesperrte Nationalspieler Miro Muheim wird am Sonntag fehlen. „Die Vertragsverlängerung mit Nico Schlotterbeck ist von enormer Bedeutung. Er hat einen großen Wert für uns, als Spieler und als Persönlichkeit“, sagte Dortmunds Clubchef Carsten Cramer. Schlotterbecks bisheriger Vertrag beim BVB lief noch bis Sommer 2027. Das neue Arbeitspapier soll allerdings eine Ausstiegsklausel beinhalten, die beim BVB lange Zeit verpönt waren.

Monatelange Spekulationen beendet

Diese könnte demnach bereits in diesem Sommer, allerdings nur für wenige Clubs, gelten. Die Höhe soll bei 50 bis 60 Millionen Euro liegen, spekulierte der „Kicker“. Dies gibt Schlotterbeck die Möglichkeit, sich mit starken Leistungen bei der WM im Sommer doch noch für einen Vertrag bei einem europäischen Topclub zu empfehlen. „Nico weiß umgekehrt genauso, was er an unserem Club hat. Er wird sehr geschätzt und spürt, dass wir hier gerade etwas aufbauen“, sagte Cramer.

Monatelang war die Vertragsverlängerung von Schlotterbeck, der seit 2022 für den BVB spielt und zu den Leistungsträgern des Vereins zählt, ein großes Thema. Immer wieder war der Vize-Kapitän des BVB auch mit Clubs wie Real Madrid und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden.

„Wir sind absolut überzeugt, dass sich Nico bei Borussia Dortmund noch weiterentwickeln und für unseren Verein unverzichtbar werden kann. Ihm das zu vermitteln, war uns in den von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägten Gesprächen sehr wichtig“, sagte Dortmunds Sportchef Lars Ricken.

„Ziel, mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen“

Ende März hatte der 26-Jährige am Rande seines Einsatzes in der Nationalmannschaft Medienberichte über eine bevorstehende Verlängerung noch energisch dementiert und auf die komplizierte Situation nach der Trennung von Sportdirektor Sebastian Kehl verwiesen. Zuletzt hatte er jedoch mit Verweis auf Gesprächen mit Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book angedeutet, dass eine Entscheidung nahe.

„Ich freue mich riesig, meinen Vertrag beim BVB verlängert zu haben. Dabei habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil es für mich eine wichtige Entscheidung ist“, sagte Schlotterbeck nun. Der Abwehrspieler war 2022 vom SC Freiburg nach Dortmund gekommen und hatte sich seitdem sowohl im Club als auch in der Nationalmannschaft zum Führungsspieler entwickelt. „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen“, sagte Schlotterbeck.