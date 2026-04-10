Monatelange Spekulationen um Nico Schlotterbecks Zukunft sind vorbei: Der Innenverteidiger bleibt bei Borussia Dortmund und verlängert seinen Vertrag bis 2031.
10.04.2026 - 16:22 Uhr
Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund vorzeitig verlängert und bleibt dem Bundesligisten damit erhalten. Der Innenverteidiger unterschrieb einen neuen Kontrakt bis 2031, teilte der BVB am Freitag mit. Kurz zuvor hatten zuerst der „Kicker“ und die „Ruhr Nachrichten“ berichtetet.