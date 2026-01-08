Die Landtagswahl im Südwesten ist für die FDP überlebenswichtig. Generalsekretärin Büttner setzt klar auf einen Erfolg und ist sich so sicher, dass sie eine riskante Wette eingeht.
08.01.2026 - 11:28 Uhr
Sollte die FDP bei der Wahl in Baden-Württemberg im März aus dem Landtag fliegen, dann wird die neue FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner die Wahlniederlage am eigenen Leib spüren. Genauer am Kopf. In der „Schwäbischen Zeitung“ ist die Politikerin nämlich eine haarige Wette eingegangen: „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen. Alles weg. Radikal“, sagte die Politikerin der Zeitung.