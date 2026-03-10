Die FDP fliegt aus dem Landtag, Generalsekretärin Nicole Büttner will ihre Wette einhalten und sich eine Glatze rasieren. Jetzt erklärt sie, wieso.
10.03.2026 - 09:07 Uhr
Die FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner hat angekündigt, zu ihren Wettschulden zu stehen und sich eine Glatze zu rasieren, nachdem sie der „Schwäbischen Zeitung“ in einem Interview vor der Wahl gesagt hatte, dies tun zu wollen, sollte die FDP den Einzug in den Landtag verpassen. Jetzt begründete sie, warum sie zu ihrer Ansage steht.