Frisch Auf Göppingen lässt sich beim THW Kiel nie abschütteln, hat aber letztendlich keine Chance auf Punkte und unterliegt dem Deutschen Handball-Rekordmeister mit 30:34.
Drei Siege in Serie, 14:10 Punkte, Platz sieben: Selten war Frisch Auf Göppingen mit breiterer Brust zum hohen Favoriten THW Kiel gereist, als diesmal. Dennoch reichte es für den württembergischen Handball-Bundesligisten beim deutschen Rekordmeister nicht zu einer Überraschung. Am Ende setzte es vor 9845 Zuschauern nach einer zu mut- und drucklosen ersten Halbzeit , wie fast immer in den vergangenen 50 Jahren, in Kiel eine Niederlage – 30:34(12:16). „Wir haben es phasenweise überragend gemacht, phasenweise hat uns der THW mit seinem Team aber überlaufen und immer wieder Lücken gefunden“, sagte Göppingens Rückraumspieler Martin Hanne.