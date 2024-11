Am Ende kam auch noch Pech dazu: Eine Angabe, die vom Netz ins Stuttgarter Feld tropfte, besiegelte die Niederlage von Allianz MTV Stuttgart beim ersten Champions-League-Auftritt der Saison. Nach 110 Minuten unterlagen die Stuttgarterinnen beim polnischen Vierten BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala mit 1:3 (25:22, 19:25, 23:25, 20:25). „Wir waren über weite Strecken ebenbürtig, aber wir haben unsere Chancen im Angriff nicht genutzt und dem Gegner so oft eine zweite Chance gegeben“, bedauerte Allianz-Trainer Konstantin Bitter, der zudem eine hohe Fehlerquote bei seinem Team feststellte. Allein 19 Aufschlagfehler unterliefen dem MTV-Team.

Guter Beginn der Gäste

Im ersten Satz profitierte Stuttgart noch von der anfänglichen Nervosität von Bielsko-Biala, deren Kapitänin Julia Nowicka in der Saison 2021/22 mit Allianz MTV Deutscher Meister geworden war. Mitte des Durchgangs konnte sich Stuttgart auch dank guter Aufschläge von Milana Bozic vorentscheidend auf 18:11 absetzten und rettete den Vorsprung ins Ziel. Im zweiten Satz stieg die Fehlerquote bei Allianz MTV in allen Bereichen, sodass die Polinnen am Ende sechs Satzbälle hatten. Im dritten Durchgang blieb Allianz MTV bis zum Schluss dran, besiegelte aber den Satzverlust mit einem Aufschlagfehler selbst. Im vierten Satz führte Stuttgart über weite Strecken, ehe am Ende die Fehlerquote wieder zu hoch wurde. 26 Punkte von Krystal Rivers konnten die Niederlage nicht abwenden. Nach dem Pokalauftritt am Samstag in Flacht erwartet Allianz MTV im zweiten Gruppenspiel am kommenden Mittwoch Savino Del Bene Scandicci.