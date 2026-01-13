No-Spend-Challenge im Trend Ohne Geld viel erleben – in Stuttgart ist’s möglich
No-Spend-Challenge hin oder her – Stuttgart beweist, dass Erlebnisse nichts kosten müssen. Diese kostenlosen Highlights zeigen, wie vielseitig der Kessel ist.
Die No-Spend-Challenge wird derzeit auf den sozialen Netzwerken vor allem über Tiktok zum Jahresbeginn weit verbreitet. Dabei geht es darum, nicht unbedingt notwendige Ausgaben zu minimieren. Im Schwabenland heißt es ja sowieso: Schbarrer muschd! Besonders in der aktuellen Zeit, in der alles teurer und der Geldbeutel immer kleiner wird. Zum Glück könnt ihr in Stuttgart auch ohne einen einzigen Cent eine richtig gute Zeit haben.