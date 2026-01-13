No-Spend-Challenge im Trend: Ohne Geld viel erleben – in Stuttgart ist’s möglich

Die No-Spend-Challenge wird derzeit auf den sozialen Netzwerken vor allem über Tiktok zum Jahresbeginn weit verbreitet. Dabei geht es darum, nicht unbedingt notwendige Ausgaben zu minimieren. Im Schwabenland heißt es ja sowieso: Schbarrer muschd! Besonders in der aktuellen Zeit, in der alles teurer und der Geldbeutel immer kleiner wird. Zum Glück könnt ihr in Stuttgart auch ohne einen einzigen Cent eine richtig gute Zeit haben.

Von genüsslichen Cafébesuchen über Kulturveranstaltungen bis hin zu sportlichen Aktivitäten – wir haben euch ein paar kostenlose Spots rausgesucht, bei denen für jeden was dabei ist.

Spazieren im städtischen Lapidarium

Das Städtische Lapidarium ist quasi wie Geschichtsunterricht im Freien. Im Stuttgarter Süden könnt ihr entspannt durch den Park schlendern und historische Skulpturen betrachten. Das Lapidarium bietet in der Mitte des Jahres auch immer wieder verschiedene Programmpunkte, wie Yoga, Flohmärkte und Führungen an.

Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, Fr-So. 17-20 Uhr (Öffnungszeiten für Winterlichter bis 18.1.)

Ab in die Natur: Kunst, Aussicht und Tiere

Blütenpracht,Kunst, Action und Aussicht. Der Höhenpark Killesberg hat alles, was Laune macht Foto: IMAGO/Richard Wareham

Im Höhenpark Killesberg gibt es nicht nur schöne Natur, sondern auch verschiedene Skulpturen, wie das Steigende Pferd, der Adorant, den Erinnerungskörper und den Stangenwald.

Der Stangenwald ist eine architektonische Skulptur, vom Architekten Hans Dieter Schaal. Foto: IMAGO/Dreamstime

Für eine grandiose Aussicht über die City geht es hoch hinauf auf den 42 Meter hohen Killesbergturm. Zugegeben – der ist nicht kostenlos. Der Eintritt kostet ein Euro für Einzelpersonen und zwei Euro für Familien.

Der Killesbergturm, entworfen von Jörg Schlaich. Foto: imago images/Westend61

Zurück auf dem Boden gibt es das kostenlos zugängliche Tiergehege mit Ponys, Eseln, Lamas, Ziegen und Flamingos zu entdecken. Für Kinder stehen mehrere Spielplätze zum Toben und Spielen bereit und am Abend könnt ihr im Park den Sonnenuntergang genießen.

Höhenpark Killesberg, Stresemannstr., Stuttgart-Nord﻿﻿, rund um die Uhr geöffnet

Killesbergturm, Thomastr. 99, Stuttgart-Nord, tägl. 7-18 Uhr

Aktiver Start in den Samstag: Joggen mit Runs n Rolls

Auch am Wochenende gibt es kostenloses Programm – und in diesem Fall Programm der aktiven Art. Jeden Samstag um 10 Uhr trifft sich der Runningclub von Runs n Rolls vorm Café Lang im Lehenviertel, um gemeinsam durch den Kessel zu joggen. Die Strecke ist moderat und nur fünf Kilometer lang.

RunsnRolls, Café Lang, Immenhoferstr. 38, Stuttgart-Süd, Sa. 10 Uhr

Fahrradtour um den Max-Eyth-See

Wenn ihr lieber aufs Fahrrad steigt als zu rennen, bietet es sich an um den Max-Eyth-See zu radeln. Der See liegt direkt am Neckar und ist umgeben von Weinbergen.

Der Max-Eyth-See in Stuttgart. Foto: imago images/Lichtgut

Eine Runde um den See beträgt etwa drei Kilometer. Wenn radeln auch nichts für euch ist, könnt ihr auch um den See spazieren gehen oder Inlineskates fahren. Überall um den See herum gibt es große Rasenflächen und einige Grillplätze sowie einen kleinen, künstlich angelegten Sandstrand, der zum Entspannen einlädt.

Max-Eyth-See, Stuttgart-Mühlhausen

Outdoor-Sport und Bärenschlössle im Rotwildpark

Das Bärenschlössle im Stuttgarter Rotwildpark. Foto: imago images/Oliver Willikonsky

Auch der Rotwildpark ist ein echtes Naturerlebnis. Frühmorgens oder spätabends huscht vielleicht das ein oder andere Rotwild durchs Dickicht. Beim Bärenschlössle könnt ihr eine Pause vom Wandern machen, bis es dann weiter zum Schloss Solitude,vorbei an den drei Parkseen: Bärensee, Neuer See und Pfaffensee, geht.

Rotwildpark, Stuttgart-West

Raupe Immersatt: Kaffeegenuss und gerettet Lebensmittel

Das Foodsharing-Café Raupe Immersatt kämpft gegen Lebensmittelverschwendung an. Überschüsse von Bäckereien, Supermärkten und Privatpersonen werden hier gesammelt und weitergegeben. Das Preiskonzept basiert auf Solidarität und Wertschätzung. Zugegeben, kostenlos ist hier kein guter Begriff, denn die Angebote funktionieren nach dem Prinzip „zahle, was es dir wert ist“. Wenn jeder das gibt, was finanziell individuell möglich ist, können die Lebensmittel bedingungslos an und mit allen Menschen geteilt werden. Vor Ort gibt es fertig zubereitete Speisen wie Kuchen oder Suppen. Im Café findet ihr sowohl draußen als auch drinnen einen gemütlichen Platz und könnt einen köstlichen Kaffee schlürfen und eine Kleinigkeit schmausen. Außerdem stehen hier auch gerettete Lebensmittel bereit, die ihr zum Kochen oder für ein kleines Picknick mitnehmen könnt.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, Mo+ Mi-Fr. 10-23 Uhr, Sa+So. 10-19 Uhr

Gartenprojekt in der Großstadt

Der Stadtacker Wagenhallen ist der Spot für alle, die gärtnern wollen, aber keinen eigenen Garten haben. Hier trifft sich jeder, der Lust hat etwas anzubauen und in Gemeinschaft zu sein. Wenn ihr regelmäßig mit anpacken wollt, könnt ihr auch dem Verein beitreten. Wenn ihr nur so mal gärtnern wollt, könnt ihr unverbindlich zum Stadtacker kommen oder eine E-Mail an info@stadtacker.de schicken.

Stadtacker Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, Di+Do. 16 Uhr, Sa. 14 Uhr

Das Café, das kaputte Dinge wieder zum Leben erweckt

Im Repair Café bekommen alte und kaputte Dinge eine zweite Chance. Foto: IMAGO/epd

Ihr bastelt, schraubt oder tüftelt gerne oder habt was Zuhause, das dringend repariert werden müsste, dann ist das Repair Café im EKiZ – Eltern-Kind-Zentrum der richtige Ort. Hier wird Altem neues Leben eingehaucht. Egal, ob zickige Elektrogeräte, wackelige Möbel oder Lieblingsspielzeug mit Macken: Hier wird getüftelt, geschraubt und genäht, bis alles wieder läuft. Die Idee dahinter? Reparieren macht nicht nur Spaß, sondern schont auch den Geldbeutel und die Umwelt.

Repair Café, Ludwigstr. 41-43, Stuttgart-West, Sa. 17.1., Sa. 14.2., Sa. 14.3., Sa. 11.4., 10-15 Uhr

Den Abend mit ein paar Lachern ausklingen lassen

Das Stand-Up Comedy Open Mic in der Anderthalbar in Stuttgart bietet jeden Freitag eine Bühne für frische Witze. Comedy-Newcomer präsentieren hier ihre neuesten Ideen und sorgen für einen Abend voller Schenkelklopfer und Lachkrämpfe.

Anderthalbbar, Königstr. 47, Stuttgart-Mitte, Fr. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Open Mic in der Uhu Bar

Humor wird mittwochs in der Uhu Bar großgeschrieben, denn dort heißt es: Bühne frei für Comedy! Beim Open Mic seid ihr die Versuchskaninchen, denn hier testen erfahrene Comedians oder auch Newcomer ihre neusten Witze. Ob ein Lachanfall bevorsteht oder es eher ein Cringe-Moment wird, erfahrt ihr live vor Ort.

Uhu Bar, Leonhardstraße 4, Stuttgart-Mitte, Mi. Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Free Walking Tour durch Stuttgart

Neue Leute kennenlernen und kostenlos in der Stadt unterwegs sein? Das geht bei einer Free Walking Tour. Hier gibt’s die spannendsten Ecken der Stadt zu entdecken. Die Stadtführungen von Cyhitours dauern zwei Stunden. Vom Alten Schloss geht es zum Haus der Geschichte mit der Stauffenberg-Gedenkstätte bis hin zum Bunker Hotel, einem umgebauten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Neben Einblicken in Stuttgarts Geschichte gibt es auch Tipps zu Kultur, Wein und lokalen Highlights. Die Stadtführungen finden wöchentlich statt und Termine können auf der Webseite reserviert werden.

Free Walking Tour, Startpunkt: Königstr. 1 A, Suttgart-Stadtmitte

Queer Brunch, Movie-Night, Karaoke und vieles mehr

Im Utopia Kiosk gibt es Veranstaltungen mit freiem Eintritt. Darunter ein Buchclub, der Queer Brunch, Movie-Nights, verschiede Workshops, Ausstellungen oder Karaoke-Sessions.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, Fr+Sa. 18-0 Uhr, So. 12-18 Uhr

Bauprojekt XXL: Wie steht es um Stuttgart 21?

Infoturm Stuttgart ITS informiert über Stuttgart 21. Foto: IMAGO/imagebroker

Die Ausstellung im InfoTurmStuttgart (kurz ITS) informiert über das Bahnprojekt Stuttgart–Ulm mit vier Bahnhöfen und rund 120 Kilometern Strecke. Themen sind Bauweise, Mobilität und Urbanität im Wandel, moderne Stadtentwicklung und der digitale Knoten Stuttgart. Multimediale Elemente wie Augmented Reality sowie haptische Modelle machen das Projekt interaktiv. Wie zum Beispiel die Medieninstallation The Cave, die eine virtuelle Führung durch den neuen Bahnhof simuliert.

InfoTurmStuttgart, Am Schlossgarten 15/1, Gleis 16 des Stuttgarter Hauptbahnhofs, Stuttgart-Mitte, tägl. 10-18 Uhr, Sonderöffnungszeiten 26.1. 14.30-18 Uhr

Museen, Kultur und Co.

Das Naturkundemuseum mit dem Schloss Rosenstein bietet immer mittwochs ab 13 Uhr freien Eintritt und auch die Staatsgalerie ermöglicht mittwochs einen kostenlosen Besuch. Beim Kunstmuseum müsst ihr, wenn ihr Studierende, an den genannten Hochschulen, Universitäten oder Akademien seid, nichts für den Eintritt bezahlen.

Naturkundemuseum, Rosenstein 1, Stuttgart-Nord (Mittwoch ab 13 Uhr kostenloser Eintritt)

Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart-Mitte , Di-Mi. 10-17 Uhr, Do. 10-20 Uhr, Fr-So. 10-17 Uhr (Mittwoch kostenloser Eintritt)

Kunstmuseum, Kleiner Schlossplatz 1, Stuttgart-Mitte, Di-Do. 10-18 Uhr, Fr. 10-21 Uhr, Sa-So.10-18 Uhr

Stadtbibliothek: Bücher, Ausblick und Co.

Die Dachterrasse der Stadtbibliothek Stuttgart bietet einen tollen Blick über die Stadt. In der Regel hat die Dachterrasse von 9 bis 17 Uhr geöffnet, kann allerdings je nach Wetterbedingung auch geschlossen bleiben. Auch das Innere der Stadtbibliothek ist einen Besuch wert – hier findet ihr rund 500.000 Bücher, Filme und Co. in den modernen Regalen der Bibliothek.

Stadtbibliothek, Mailänder Platz 1, Stuttgart-Mitte, Mo-Sa. 9-21 Uhr (ab Februar 9 bis 19 Uhr)

Zacke und Seilbahn

Streng genommen nicht ganz kostenlos – denn sowohl das Deutschlandticket als auch ein VVS-Ticket kostet etwas – doch besitzt ihr so ein Ticket könnt ihr ohne weitere Kosten mit der Stuttgarter Zacke oder der Seilbahn fahren. Seit 1929 fährt die Seilbahn vom Südheimer Platz zum Waldfriedhof. Mit der Zacke kommt ihr vom Marienplatz nach Degerloch und kann auf der Fahrt einen tollen Ausblick auf den Kessel genießen.

Zacke, verbindet Marienplatz und Degerloch, Mo-Sa. 5.15-20.45 Uhr (alle 15 Minuten), So. 6.30-20.45 Uhr

Seilbahn, Böblinger Straße 237, verbindet Südheimer Platz und Waldfriedhof, tägl. 9.10-17.50 Uhr