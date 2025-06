Nomadin Daniela Seiberle: Reisen als Mittel gegen die Angst

Der Himmel ist strahlend blau, das türkisblaue Meer funkelt am Horizont. Barfuß wirbelt Daniela Seiberle über den weißen Sand. Ihre Lippen bewegen sich still zum spanischen Gesang. Ein muskulöser Mexikaner, cool mit Sonnenbrille, führt sie tanzend durch die rhythmischen Trommelklänge. Die beiden blicken sich tief in die Augen. „Bachata im Paradies“ steht unter Seiberles Instagram-Post, der im Frühjahr 2025 an der Playa Delfines in Cancun entstanden ist. Seit 2019 zählt Bachata, eine Tanz- und Musikrichtung, zum immateriellen Kulturerbe der Karibik. „Ungefähr genauso lange bin ich dem lateinamerikanischen Lebensgefühl verfallen“, sagt die 36-Jährige. Dass sie einmal solche Glücksgefühle spüren könnte, war früher undenkbar für sie.