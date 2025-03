Die Stuttgarter Sozialdemokraten haben im Möhringer Bürgerhaus ihr Quartett für die Wahl im kommenden Jahr bestimmt. Nur eine Nominierte war schon 2021 dabei.

Jörg Nauke 15.03.2025 - 18:23 Uhr

Die SPD Stuttgart geht mit vier Frauen in den Wahlkampf zur Landtagswahl im Frühjahr 2026. Bei der Kreiskonferenz am Samstag im Möhringer Bürgerhaus wurden Hanna Binder (Wahlkreis I), Sara Dahme (Wahlkreis II), Laura Streitbürger (Wahlkreis III) und die Landtagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Katrin Steinhülb-Joos (Wahlkreis IV) nominiert. Die Kandidatinnen eine ihr „Einsatz für Bildung, gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe unabhängig von Einkommensverhältnissen“, heißt es in einer Mitteilung der Genossen.