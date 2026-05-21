Der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM steht. Die Reaktionen fallen überwiegend schlecht auch – und was sagen die VfB-Fans?
21.05.2026 - 15:52 Uhr
An diesem Donnerstag hat Julian Nagelsmann seinen 26 Spieler umfassenden Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Wie immer vor großen Turnieren war die Auswahl mit Spannung erwartet worden. Nun steht fest: auch ein Quartett vom VfB Stuttgart gehört zum WM-Aufgebot. Neben Deniz Undav werden Torhüter Alexander Nübel, Angelo Stiller und Jamie Leweling das deutsche Quartier in Winston-Salem beziehen.