Der Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM steht. Die Reaktionen fallen überwiegend schlecht auch – und was sagen die VfB-Fans?

An diesem Donnerstag hat Julian Nagelsmann seinen 26 Spieler umfassenden Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert. Wie immer vor großen Turnieren war die Auswahl mit Spannung erwartet worden. Nun steht fest: auch ein Quartett vom VfB Stuttgart gehört zum WM-Aufgebot. Neben Deniz Undav werden Torhüter Alexander Nübel, Angelo Stiller und Jamie Leweling das deutsche Quartier in Winston-Salem beziehen.

Unter den Fans löste die Nominierung, wie zu erwarten war, ein eher negatives Echo aus. Schon seit Wochen steht Bundestrainer Nagelsmann wegen seiner teils fragwürdigen Kommunikation in der Kritik. Auch am Donnerstagnachmittag blieben einige VfB-Fans eher ratlos zurück. Ein Blick ins Netz:

Besonders die Entscheidung, Flügelspieler Chris Führich aus Reihen des VfB nicht zu nominieren, sorgte bei einigen Fans für Unverständnis. Zuletzt hatte Führich zu den formstärksten Akteuren im Trikot mit dem Brustring gezählt. Julian Nagelsmann sagte gegenüber unserer Redaktion Führich habe im Nationaltrikot nie „sein VfB-Gesicht“ zeigen können.

Dass neben Sané, der inzwischen in der Türkei sein Geld verdient, weiter altgediente Spieler bei der WM dabei sind, die nicht zu den Gesichtern des Erfolgs zählen – auch das stößt vielen Fußballfans sauer auf.

Auch dieser VfB-Fan hält offenbar wenig von der Nominierung:

Fehlt sonst noch wer?

Immerhin: Deniz Undav gehört als bester deutscher Torschütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison (19 Treffer) zum DFB-Kader – und die VfB-Fans freuen sich.

Lob gab es unter anderem für die Videos, die der DFB für jeden nominierten Spieler erstellte.

Dieser VfB-Fan schaute ganz genau hin und entdeckte ein interessantes Detail:

Natürlich war auch die späte Entscheidung für Manuel Neuer, der als Nummer Eins ins deutsche Tor zurückkehrt, weiter Diskussionsthema:

Ich mein ja nur, Nagelsmann kann ja nominieren wen er will, aber ist auch bodenlos von Neuer gegenüber seinen Kollegen da mitzumachen #Nübel #dfb #VfB Baumann war halt ne Furzidee 💩 — fanTomás ( @ptole.bsky.social) 21. Mai 2026 um 14:03

Dieser Fan sehnt sich offenbar (fast) nach Jogi Löw:

Mit jedem Tag Nagelsmann wird deutlicher, wie souverän Jogi (in seiner guten Zeit) war. — Günter Klein ( @guenterklein.bsky.social) 21. Mai 2026 um 13:52

Also, wie sieht die Prognose für das Turnier aus?

Dieser WM-Kader ist uninspiriert, restauratorisch, mutlos, inkonsequent, getrieben vom Boulevard und in weiten Teilen befreit vom Leistungsprinzip. Er wird mit dem Titel nichts zu tun haben. #Nagelsmann ist eine Fehlbesetzung als Bundestrainer und sollte nach der WM ausgetauscht werden. #DFB — Schwabilicious ( @schwabilicious.bsky.social) 21. Mai 2026 um 13:48

So wie "Menschenfänger" #Nagelsmann die Jungs zu Spitzenleistungen motiviert und klar nach Leistungsprinzip aufstellt, ist zumindest ein stabiles Vorrunden-Aus drin. #WMKader #DFB — 2smart4u ( @2smart4u.bsky.social) 21. Mai 2026 um 13:50

Deutschland bestreitet sein erstes Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft am 14. Juni gegen Curaçao (19 Uhr/ARD). Anschließend geht es in Gruppe E noch gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.