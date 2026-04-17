Non-Stop-Flüge Ein Flieger lässt die Weltkarte schrumpfen
Die australische Airline Qantas will mit einem Super-Airbus eine neue Ära der Langstreckenflüge einläuten. Der A350 soll ohne Stop nach Europa oder in die USA fliegen.
Die australische Airline Qantas will mit einem Super-Airbus eine neue Ära der Langstreckenflüge einläuten. Der A350 soll ohne Stop nach Europa oder in die USA fliegen.
Es ist ein Flugzeug, das Geschichte schreiben soll: Der Airbus A350-1000ULR – ULR steht für „Ultra Long Range“.
Im Jahr 9. n. Chr. vernichteten germanische Krieger ein großes römisches Heer. Der Name des Generals gab der Schlacht ihren Namen: Varusschlacht. Doch die Geschichte von Römern und Germanen umfasste weit mehr als nur eine Schlacht. Begeben Sie sich mit uns auf eine Zeitreise zurück in die Antike – nach Germanien.