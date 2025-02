„Goldschmiede zum Hasen“ in Stuttgart Ost Tatjana Bergers Reise und ihre Kunst, Schmuck neu zu gestalten

Handwerk ist oft hart, dann auch noch häufig dreckig und sicherlich nichts für eine Frau. So wurde es Tatjana Berger seit ihrer Kindheit beigebracht. Warum sie ihre „Goldschmiede zum Hasen“ in Stuttgart Ost dennoch eröffnet hat und was das mit ihrer indonesischen Herkunft zu tun hat.